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        CHP'den Çalışma Meclisi 'nin düzenleneceği tarihe tepki

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısının 1 Mayıs'ta yapılmasına tepki gösterdi. Meclisin 5 yıldır toplanmadığına dikkati çeken Taşçıer, "Başka tarih mi kalmadı? Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın" görüşüne yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:28
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        CHP'den Çalışma Meclisi tepkisi
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Meclisi toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

        Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısı için belirlenen tarihi eleştirdi.

        Yasanın açık şekilde Çalışma Meclisinin her yıl toplanması gerektiğini belirtmesine rağmen buna uyulmadığı değerlendirmesinde bulunan Taşcıer, "Çalışma Meclisinin toplanıp toplanmaması iktidarın keyfine göre karar verebileceği bir konu değil." ifadesini kullandı.

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        Gamze Taşcıer, çalışma hayatında çözülmesi gereken çok büyük sorunlar bulunduğunu, bunların çözümü için tarafların istişaresine, karşılıklı oturup uzlaşmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısı için muhtemel tarihlerin 1-2 Mayıs olduğunu belirttiğini aktaran Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı, zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın..." görüşüne yer verdi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, çalışma hayatının sorunları konusunda konuşulmasının istenmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

        "Emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin temsilcilerinin olmayacağı bir Çalışma Meclisi kurarak, çalışma hayatının ve çalışanların sorunlarını konuşmak yerine, sorunları bastırmayı, halının altına süpürmeyi mi tercih edeceksiniz? Asgari ücret, emeklilerin yaşam savaşı, çalışma hayatı paydaşlarının gelirdeki mutsuzluğu ve hatta esnafın içerisinde olduğu duruma itirazlar yüksek sesle geleceği için gerçeklerle yüzleşmek yerine top çevirecekler. Çalışma Meclisi toplansın ama tarihi değişmeli, gündem taraflarla birlikte belirlenmeli. Başka türlüsü göstermelik bir toplantıdan öteye gitmeyecektir."

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        #CHP
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        #1 Mayıs
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