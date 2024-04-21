CHP'den Çalışma Meclisi 'nin düzenleneceği tarihe tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma Meclisi toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışma Meclisi toplantısı için belirlenen tarihi eleştirdi.

Yasanın açık şekilde Çalışma Meclisinin her yıl toplanması gerektiğini belirtmesine rağmen buna uyulmadığı değerlendirmesinde bulunan Taşcıer, "Çalışma Meclisinin toplanıp toplanmaması iktidarın keyfine göre karar verebileceği bir konu değil." ifadesini kullandı.

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Gamze Taşcıer, çalışma hayatında çözülmesi gereken çok büyük sorunlar bulunduğunu, bunların çözümü için tarafların istişaresine, karşılıklı oturup uzlaşmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu kaydetti.