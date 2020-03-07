AA

Karabıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bir zamanlar kadına verdiği haklar ve değer ile Avrupa kadınlarının imrendiği Türkiye’nin bugün her gün yüzlerce kadının şiddete uğradığı, umutlarını ve kimi zaman hayatını kaybettiği bir ülke haline geldiğini savundu.

Türkiye'deki asıl sorunun kadının değerinin ve toplumdaki yerinin bilinmeyişinden geçtiğini ifade eden Karabıyık, "Kadına şiddeti normal görerek meşrulaştırmış bir zihniyetin şiddete başvuracağı bir gerçek. Bu nedenle okul öncesinden itibaren çocuklara aile içi sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının yerleştirileceği bir öğretimle kadına şiddeti önlemek ve kadına bakışı değiştirmek konusunda ilerleme kaydedilebilir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de kadınların cinsiyetleri nedeniyle açıkça ayrımcılığa uğradığını öne süren Karabıyık, kadınların eğitim olanaklarından yoksun bırakıldığını, erken yaşta evlendirildiğini ve aile içi şiddete maruz kaldığını vurguladı.

CHP'nin kadınlar ve erkeklerin yalnızca kağıt üzerinde değil toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini ve özgür yaşamalarını savunduğunu belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkeklere eşit, özgür ve dayanışmacı bir şekilde birlikte yaşayabilecekleri bir toplum düzeni sağlamak, yaklaşımımızın temelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir hak ve vazgeçilmez bir değer olduğu unutulmamalıdır. Kadının sorunlarının çözümü için yapılması gerekenlerin ve yaşanan sorunların hepimiz farkındayız. Ayrıca yoksulluk ve borçların artmasının da aile içi şiddeti artırdığı yönünde saptamalarımız da var. Ancak bu sorunların çözümü için çabalarken bilmemiz gereken, oğlunun işsizliği, eşinin emeklilik sorunları, kızının istihdam edilemeyişi de kadının sorunu olduğudur. Bu nedenle kadınların yaşam memnuniyeti için yapılacak çalışmalar birçok alanla ilişkilendirilmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur."