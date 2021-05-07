CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sinovac aşısıyla ilgili soruların muhatabının Sağlık Bakanı değil, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu Devlet Malzeme Ofisi olduğunu belirterek "Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi:
AA

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Cemil Erhan'a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Söyleyecek sözü kalmayan ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen iktidarın çareyi çizgi film üretmekte aradığını savunan Öztrak, "Çarşamba günü vizyona giren bu yapımın müellifi kim? İmzasını nasıl atmış, kendini nasıl tanıtıyor' diye baktık, AK Parti'nin isim ve logosu var, altında da, 'Yalan üretim merkezi' yazıyor. Tesadüf mü, tevafuk mu? Yoksa 'Şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler.' Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

"AK Parti yalan üretim merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın, gişesi çok zayıf kaldı. Neyse biz film işine girmeyelim, milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz, işsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu. Şimdi metal yorgunu, popülist, gerçek ötesi olduğunu kendi itiraf eden, yalanı doğru gibi anlatan 'Erdoğan şahsım hükümetine soruyoruz, 2013'te 958 milyar dolara çıkan milli gelirin, tek adam vesayet rejiminin düğmesine basmanızla tepe taklak aşağı gittiği, 2020'de 717 milyar dolara düştüğü yalan mı? Tek adam hevesinizin peşinde milletimizin 241 milyar dolarını heba ettiğiniz yalan mı?

-"75 kararnamenin 45'i öncekileri düzeltmek için"

Faik Öztrak, bugüne kadar çıkarılan 75 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden 45'inin önceki kararnameleri düzelten kararnameler olduğunu savunurken, "Ve tabii ki buharlaştırdığınız 128 milyar dolar. 2019 Şubat ayında 54 milyar dolar fazla veren Merkez Bankası'nın net rezerv hesabının, 2020'nin Kasım ayında 47 milyar dolar açık verdiği de mi yalan? Bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle de Merkez Bankasının kasasında, kendine ait tek bir sent bile döviz kalmadığı, kısa vadeli yükümlülükler ayıklandığında kasanın 45 milyar dolar ekside olduğu da yalan mı?" şeklinde konuştu.

Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Sormaya devam edelim bu ülkenin 128 milyar doları eritilirken, ekonominin başına oturtulan 'mutemet damadın' ortada olmadığı yalan mı? Emeklinin ikramiyesinin resmi enflasyona göre en az 1500 liraya çıkması gerekirken, 1100 lira verdiniz ve her bir emekliden 400 lira kestiğiniz yalan mı? İstanbul Belediye Başkanı, 'Elini arkasına bağladı' diye inceleme başlattığınız ama hakkında her gün bir yolsuzluk iddiası, her gün bir usulsüzlüğü ortaya çıkan Eski Ticaret Bakanınız Ruhsar Pekcan'ın 'elini kolunu sallayarak' dolaştığı yalan mı?" değerlendirmesinde bulundu.

- Sinovac aşısıyla ilgili değerlendirme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştıklarına belirterek söz konusu belgeyi gösterdi.

Yüklenici firmanın koronavirüs aşısını, Devlet Malzeme Ofisi'ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ettiğini aktaran Öztrak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Söz verilen aşıların ilk partisi 31 Aralık 2020'de olmak üzere birer ay arayla, 20 milyon doz + 20 milyon doz + 10 milyon doz şeklinde teslim edileceği belirtiliyor. Böylece 2021 Şubat ayı sonunda, 600 milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz aşının DMO'ya teslim edileceği sözleşmede hükme bağlanmış. Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı da 13 Nisan 2021 tarihinde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu tarihe kadar, 26 milyon doz Sinovac aşısının tedarikinin gerçekleştirildiğini' açıklamıştı. Sağlık Bakanı 12 Nisan’da yaptığı açıklamada ise 4,5 milyon doz da Biontech aşısının ülkemize geldiğini söyledi. Yani toplasanız 29 milyon doz aşı yapar.

Yapılan aşılar ortada, bugüne kadar Türkiye'de 14 milyonu birinci doz, 10 milyonu ikinci doz olmak üzere, küsuratları dahil 24,5 milyon doz aşı uygulandı. anlaşılan elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var."

Bu bilgiler ışığında bazı soruları sormak istediklerini belirten Öztrak, "Sorularımızın muhatabı Sağlık Bakanı değil. Sorularımızı DMO'nun ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanına soruyoruz. Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu sözleşme gereği, şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız? Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için bu sözleşme kapsamında hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı?" dedi.

Bu aşı meselesinin en başında, iktidarın "Keymen İlaç, aracı firma değil, sadece lojistik süreci yürütüyor." dediğini hatırlatan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Sonra aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına DMO'ya teminat versin diye gönderdiği, Keymen'in de aşıyı devlete parayla satarak aldığı 12 milyon doları, DMO'ya teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu? Firma edimini zamanında yerine getirmediği için el kondu mu? Bu aşılar gelmediyse gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya, koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz? Film çekmeyi bırakın, sorularımıza cevap verin. Cevap veremiyorsanız da artık sandığı milletin önüne getirin. Milletimiz bunlara da yaptıkları filme de notunu veriyor. Bu kibir abidelerinin tasdiknamelerini hazırladı, evlerine göndermek için sandığı dört gözle bekliyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu - Haberler
GÜNDEMAK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu
Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte? Anneler Günü şiirleri
GÜNDEMAnneler Günü ne zaman, hangi gün?
İBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı - Haberler
GÜNDEMİBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı
Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?
GÜNDEMTam kapanma uzatılacak mı?
SAHTE POLİS DEHŞETİ! Son dakika: Ugandalıları Ugandalı soydu! - Haberler
GÜNDEMUgandalıları Ugandalı soydu!
Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
GÜNDEMBaba ile oğlu bir hafta ara ile korona kurbanı
Kadir Gecesi ibadetleri neler? Diyanet 2021: Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler
GÜNDEMKadir Gecesi ibadetleri neler?
Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi? 2021 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü - Diyanet
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman?
SON DAKİKA: Foseptikteki vahşette önemli gelişme: Eşi gözaltına alındı! - Haberler
GÜNDEMFoseptikteki vahşette önemli gelişme!
VAHŞET! SON DAKİKA: Kızları uyurken eşini defalarca bıçakladı - Haberler
GÜNDEMİki kızı uyuyordu! Sonrası vahşet!