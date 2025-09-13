Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum da gelse, parti genel başkanını seçecek | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel: Kayyum da gelse, parti genel başkanını seçecek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. 16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 01:59 Güncelleme: 13.09.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Kayyum da gelse, parti genel başkanını seçecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Uğur Dündar'ın Sözcü TV'deki programında gündemi değerlendirdi.

        Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşma salonunda onun üniversiteden arkadaşlarının da olduğunu dile getirdi.

        Daha önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'nin yargı eliyle dizayn edilemeyeceğine dair güvencenin kendisi olduğuna dair" açıklama yapmasını istediği aktarılan Özel, "Önceki genel başkanlara ne yapacağını söylemek parti terbiyeme uymaz. 'Kemal Bey'den ne beklersiniz?' dendiğinde 'Bunu beklerim.' dedim. Partililerin, insanların korkuları var, 'Pazartesi ne olacak?' diye. Açıkçası pazartesiden de alınacak karardan da endişem yok." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel, mutlak butlan kararı çıkması ihtimaline ilişkin ise "İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. 16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek. İstanbul delegeleri olmaksızın kurultay talep edildi. 'Kayyum geldi, engel olacak' olmaz. Çünkü irade yenileniyor." diye konuştu.

        CHP'de parçalanma ve ayrışma olmadığını kaydeden Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'e "kayyum olduğu için randevu vermediğini" ve onu "muhatap almayacağını" dile getirdi.

        BİZ 6 GÜN GENEL MERKEZİMİZDE OTURURUZ"

        "Partiye kayyum atanırsa, atandığında biz İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz. Görevden alabiliriz." diyen Özel, şöyle devam etti:

        "Partiye kayyum veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Bey'in partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. Biz, 6 gün Genel Merkez'imizde otururuz. Genel Merkez'e gelmek isteyen olmaz. Olursa da biz Genel Merkezimizi savunuruz."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaygılı birçok belediye başkanı bulunduğunu belirterek, "Birçok belediye başkanıma 'Kusurun yoksa arkandayız' diyorum, ancak kusuru olanın arkasında durmam." dedi.

        Yerel seçimlerde birinci parti olamazsak görevi bırakacağını söylediğini anımsatan Özel, "Bu kasımda gelirse bu kasımda, seneye nisanda gelirse o gün. Gününde yaparlarsa o gün kazanırız. Millet kararını vermiş." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #CHP Genel Başkanı Özgür Özel
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?