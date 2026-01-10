Habertürk
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerahçe ve Galatasaray'ı tebrik etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerahçe ve Galatasaray'ı tebrik etti

        CHP Genel Başkanı Özgül Özel, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi ve finalde mücadele eden Galatasaray'ı tebrik etti

        Giriş: 10.01.2026 - 21:33 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:33
        Özel'den Fenerbahçe'ye kutlama
        CHP Lideri Özgül Özer, Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kutladı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum. Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü’nü de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Özer’in mesajı, her iki kulübe de tebrik ve başarı dilekleri içerdi.

