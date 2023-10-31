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        Haberler Gündem CHP Kurultayı ne zaman? CHP genel başkan seçimi ne zaman?

        CHP Kurultayı ne zaman? CHP genel başkan seçimi ne zaman?

        CHP kurultayı için geri sayım başladı. Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Bu bağlamda gözler "CHP genel başkan seçimi ne zaman ve kurultay ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, CHP 57. kurultayı tarihi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 57'nci kurultayı için toplanmaya hazırlanıyor. Parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak. Peki, CHP Kurultayı ne zaman? CHP genel başkan seçimi ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

        CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.

        CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

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        KASIM SONUNDA TÜZÜK KURULTAYI

        Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

        Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

        Öte yandan ilki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları" devam ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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