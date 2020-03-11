AA

CHP'li Gürer: "Serbest piyasa ekonomisi serbest soygun ekonomisi gibi işliyor"



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şu anda serbest piyasa ekonomisinin serbest soygun ekonomisi gibi işlediğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında süt üreticilerinin sorunları ve süt ürünlerinin fiyatının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yanında bulundurduğu süt, beyaz peynir ve kaşar peynirini basın mensuplarına gösteren Gürer, geçen ay fiyatı en çok artan 20 üründen 15'inin tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler olduğunu belirtti.

Süt inekçiliğinin geliştirilmesi için daha önce inek ithal edildiğini anımsatan Gürer, "Yem fiyatları artarken çiğ süt fiyatı sabit kalmaktadır. Bu durum da besicileri zor duruma sokuyor ve bu sektörden uzaklaşmasına neden oluyor." dedi.

Marketlerde satılan peynir fiyatlarındaki farklılığa işaret eden Gürer, "Piyasada raftaki peynir fiyatının artması taklit ve tağşiş peynirlerin çıkmasına neden oluyor. İçinde protein olmayan sahte peynire vatandaş para ödemek zorunda kalıyor. Böyle giderse vatandaşın sofrasından peynir ve diğer süt ürünleri kalkacak." ifadelerini kullandı.

İnek peynirinin marketlerde, 73 ile 83 lira arasında satıldığını söyleyen Gürer, "Nasıl oluyor da marketlerde bu kadar farklı fiyatlarda ürün satışı olabiliyor? Çok büyük üretici firmalar bu süreçte nasıl oluyor da konkordato ilan ediyor ya da batıyor? Şu anda serbest piyasa ekonomisi serbest soygun ekonomisi gibi işliyor. Bu fiyatlarla birileri ithal kapısını mı aralamaya çalışıyor?" diye konuştu.