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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"İşsizlerimiz var. En son Hatay Valiliği üzerinde bir vatandaşımız kendisini yaktı. 'Çocuklarım aç, iş istiyorum anlıyor musunuz' diyor. Bütün işsizlere ve ailelerine sesleniyorum. Bir baba kendi çocuğuna yiyecek bir şeyler götüremezse, işsizlik çekiyorsa, ailede huzur kalmamışsa oturup hepimizin vicdan muhasebesi yapması lazım.

Burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım. Tarihsel bir süreç içinde anlatacağım. Herkes dikkatle dinlesin. 20 soru 20 cevap... 

1. Terör örgütü devletin tüm kılcal damalarlarına nasıl sızar?
Buraya terör örgütünün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.

2. Bunu neden söylüyorum?
Bu yetkiyi belli kişi ve kurumlar kullanabilir. Atama yetkisi herkeste değildir. Devletin kılcal damarlarına FETÖ'nün elemanlarını yerleştiren kişiye FETÖ'nün siyasi ayağı denir.

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