Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı 0:00 / 0:00

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 günlük kapanmanın ardından TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasına bu sene şampiyon olan Beşiktaş'ı kutlayarak başladı.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları ise şöyle:

"İSRAİL'İN YAPTIĞI BİR KATLİAMDIR"

"İsteriz ki güzel bir dünyada yaşayalım. Savaşlar olmasın, kadınlar, çocuklar, insanlar ölmesin. Doğaya herkes saygılı olsun. Mescid-i Aksa'da sabah namazından sonra Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. Saldırı sonraki süreçte de devam etti. 300'e yakın insan hayatını kaybetti. Çocuklar var içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Dünyanın demokratları ne yapıyor? Neden engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu tüm dünya vatandaşlarını ilgilendirilir.

Filistinliler işgal edilmiş topraklarını geri almak istiyor. Bu da en tabii hakları. Beni üzen İslam dünyasındaki parçalanma. Kendi ülkesinde barıştan söz edip, Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya... Biz Filistin halkı ile dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin bağımsızlık mücadelesi verirken bizim gençlerimiz oradaydı. Filistin ile tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. İhvan endeksli bir dış politika Türkiye'nin bölgedeki saygınlığına çok büyük bir darbe vurdu. Ağırlığını kaybetti Türkiye büyük ölçüde. Üzülerek ifade ediyorum.

"BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİ CUMHURİYET TARİHİNDE HİÇ OLMADI"

Derin sorunlar yumağı içerisindeyiz biliyorum. Bütün vatandaşlarımız derin bir kaygı içinde. Türkiye bu girdaptan nasıl çıkar diye konuşuyorlar. Çünkü sorun doğrudan doğruya onu vurmuş durumda. Biliyorum, milyonlar geçinemiyor. Sorun var mutfaklarda. Esnaf kan ağlıyor. Biliyorum, milyonlarca evde işsizlerimiz var. Evlatlarımız işsiz. Fidan gibi çocuklarımız. Bütün bunlar olurken yapılan israfa isyan ediyorsunuz ben bunu da biliyorum.

Namaz kılmaya bile giderken onlarca araba ile giderseniz, israfın da haram olduğunu bilerek de bunu yaparsanız vatandaş 'nedir bu?' diyor. Elektrik, doğalgaz, kira ödemeye zorlandığınızı biliyorum. 19 yıldır ülkeyi yönetenlerin pandemiyi yönetemediklerini, beş maskeyi dağıtmaktan aciz olduklarını biliyorum. Kapanma sonrasında bile alınan kararların ne kadar dengesiz olduğu ortaya çıktı. Nasıl bir karardır? Neye danıştılar?

Pandemi döneminde vatandaşına hibe vereceğine, karşılıksız yardım yapacağına IBAN ile vatandaştan para topladılar. Hani Türkiye zengindi? Hani sorunumuz yoktu? Hani kasalar dövizle doluydu. Biliyorum, pandemi döneminde 2020'nin ilk 9 ayında 107 bin hanenin elektriği kesildi. Bunları anlatıyorum, söylüyorum. Sevgili vatandaşlarım sizlerle konuşuyorum. Ülkenin nasıl yönetildiğini siz de, ben de görüyorum.

"BU ÜLKENİN ONURUYLA OYNAMAYIN"

Biliyorum, 128 milyar dolar nereye gitti sorusundan rahatsız oluyorlar. Dünyanın en makul, en gerçekçi sorusunu soruyoruz. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti diyoruz. Ben bilmiyorum, 600 milletvekili de 83 milyon da bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. Bu ülkenin onuru ile oynar noktaya geldiler. 'Ben maske takıyorum, sen keyfine bak' diye videolar. Bari bu ülkenin onuru ile oynamayın.

Esnaf kan ağlarken, doğalgaz parasını, elektrik, su parasını ödeyemezken sarayın beslemeleri birden çok maaş alarak krallar gibi yaşadılar. Biliyorum, ekonomik ve siyasal bir buhranla vatandaş karşı karşıyayken saraydakiler keyif içinde yaşıyorlar. Hiçbir sorun yok orada. Saray ile Türkiye arasında 180 derece fark var.

HELALLİK POLEMİĞİ

Bütün bunlar olurken şimdi kalkmışlar sizden 'helallik' istiyorum diyorlar. Nasıl bir helallik? Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? İşsiz bıraktığın milyonlarca genç sana helallik verecek mi? Yatağa aç giren çocuklar, anneleri babaları sana helallik verecek mi? Pazar artıklarından beslenen yüz binler sana helallik verecek mi? Dükkanı kapalı, aylardır çalışmıyor icra memuru kapıda bu adam sana helallik verecek mi? Onlar da açıklama yaptılar, 'Biz hakkımızı helal etmiyoruz' dediler.

Döviz yükseliyor kim bundan nemalanıyor? Beşli çete. Dolar arttıkça bunların keyfi yerinde. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki sadece dolar artışından değil ABD'de enflasyon yükselirse onun da payını veriyorlar. Şu acı tabloya bak. Bir avuç azınlığa daha fazla para, kaynak anlayışı ile devleti yönetemezsiniz. Orta çağ mantığı ile yönetemezsiniz. Devleti öyle yöneteceksin ki millet senden 'helallik' isteyecek.

"FETÖ'NÜN VE MAFYANIN SİYASİ AYAĞINI ÇIKARACAĞIM"

Son süreçte esnaf 20 gün kapalı kaldı. Talepleri var. SGK primlerini en azından faizsiz olarak erteleyin diyorlar. Rahmetli Bülent Ecevit, "Ne ezen, ne ezilen insanca, hakça birlikte" derdi. Size onu vaat ediyorum. Hakça bir düzen olacak. Herkesin evinde huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye vaat ediyoruz. Fazla değil Allah'ın izni ile iktidar olduğumuz zaman ilk 6 ayda göreceksiniz Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek. Kamplaşma bitecek. Kimse kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak. Benim bu millete bir sözüm var. İktidar olduğumuz zaman FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım.

Beşli çeteden yakınırken, şimdi karşımıza yeraltı dünyasının çeteleri çıkmaya başladı. Nasıl bir devlet yönetimi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlü bir parlamentosu, haksızlıkla mücadele eden, örnek alınan bir devlet nasıl olur yeraltı dünyasının çeteleri ile el ele kol kola gezer. Türkiye'yi bu iklimin içine kim soktu? Nereden çıktı bu yeraltı çeteleri? Birbirleriyle büyük paralar ile bir araya gelip sonra çatışarak bütün kanalizasyon pisliğini Türkiye'nin gördüğü ve kokusunu hissettiği ortama nasıl soktular Türkiye'yi?

Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı. AK Parti, MHP ve yeraltı dünyasının çeteleri. Diyecekler ki, "Nereden çıktı mafya, nasıl oldu da üçüncü ortak olur" anlatacağım. Meşru bir partinin genel başkanı, yeraltı dünyasının liderini hapishane ve hastanede ziyaret edip, onun için özel af çıkarılması için çalışırsa, onun taleplerine iktidar partisi boyun eğerse ve hapishaneden çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Güçlerini siyasi iktidardan alıyorlar. 19 yıldır devleti yönetiyorlar. 19 yılın sonunda Türkiye'yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Bu hale gelmişse arkasında siyasi bir güç vardır.

1. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen bir gemi var. 5 ton kokain yakalanıyor. Türkiye'de hangi adrese gelecekti bu? Bunu sormayan ortaktır, siyasi desteği vermiştir.

2. Mersin Limanı'nda bir gemi yakalanıyor. 615 kilo kokain, duyan oldu mu? Hangi adrese gelecekti, sahibi kim?