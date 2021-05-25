Korona aşısı yapılan en küçük insan!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Hepimizin kafasında ciddi sorunların oluştuğunu biliyorum. Düşünen herkes gelişmelerde büyük kaygı duyuyor. 'Ne olacak bu memleketin hali' diye ciddi ciddi soruluyor. Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede hepimiz birlikte, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir. Bu bizim görevimiz" dedi.

"19 yıl sonra Türkiye neden bu hale geldi" diyen Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye ayrıştırılıyor; inanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden... Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? Toplumu birleştirmek varken, kaynaştırmak varken neden insanlar ayrışıyor? Neden böyle bir politika güdülüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı diz boyu, yolsuzluk olmayacaktı, yasaklar olmayacaktı. Hangi partiden olursa olsun yarın sandığa gittiğimiz zaman elimizi vicdanımıza koyup gitmek zorundayız. Türkiye'yi demokratik yollarla aydınlığa çıkarmak için hepimizin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Twitch yayınında gençlerle bir araya geldim. Onlara sözüm oldu, onların da kaygıları var. Hepinizin huzurunda, onlara verdiğim bazı sözleri tekrarlamak istiyorum:

1. Sevgili gençler özlediğiniz özgürlüğü size vereceğiz. Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki iktidara getirdiğiniz kişiyi en sert şekilde eleştireceksiniz.

2. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi almışlar, büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. Onlara söz verdim CHP adına. İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Sigortalı bir işe girdikten sonra belli tekstiler içinde ödemelerine imkan sağlayacağız. Yurt sorunu kalmayacak, bitireceğiz yurt sorununu.

3. 2,4 milyon hanede internet yok. Burada eğitim nasıl olacak? En geç 2 yıl içerisinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak. Bu rezalete de son vereceğiz. Avrupa'nın en ağır işleyen internet sistemine en yüksek parayı ödüyoruz. Fiber altyapıyı hayata geçireceğiz.

4. Kamuda sözlüyü kaldıracağız, torpili bitireceğiz. Kim başarılı olursa görevinin başında olacak. İlk 1 ay içerisinde 138 bin 393 öğretmeni öğrencileriyle buluşturacağız.

5. Kırsalda tarım yapan vatandaşlarımız var. Belli bir büyüklüğü aştığı zaman ziraat mühendisi göndereceğiz. Hayvancılık varsa veteriner göndereceğiz.

6. Dijital ticaretin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı liseler kuracağız. Staj yapacaklar. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. İz düşümü üniversiteye artı puanla gidecek.

7. Bir Melih Bulu gibi dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Nasıl size özgürlük alanını genişletiyorsam, üniversiteler de özerk olacak. Üniversiteler kendi rektörlerini kendileri seçecek. Siyaseti karıştırmayacağız.

8. Çevreye olağanüstü ilgililer. İkizdere'deki çevrecilere CHP'den sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Gençlere söz verdim yaşadığınız kente asla ihanet edilmeyecek. Bizim dışımızdaki can dostlarımızın da korunacağı sözünü verdim. CHP iktidarın hiç kimse ötekileştirilmeyecek.

Yaklaşık 310 bin kişi dinledi. Çok güzeldi. Hep beraber gençlerin yanında durmak bizim görevimiz.