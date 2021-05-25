CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Hepimizin kafasında ciddi sorunların oluştuğunu biliyorum. Düşünen herkes gelişmelerde büyük kaygı duyuyor. 'Ne olacak bu memleketin hali' diye ciddi ciddi soruluyor. Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede hepimiz birlikte, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir. Bu bizim görevimiz" dedi.

"19 yıl sonra Türkiye neden bu hale geldi" diyen Kılıçdaroğlu, "Neden Türkiye ayrıştırılıyor; inanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden... Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? Toplumu birleştirmek varken, kaynaştırmak varken neden insanlar ayrışıyor? Neden böyle bir politika güdülüyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı diz boyu, yolsuzluk olmayacaktı, yasaklar olmayacaktı. Hangi partiden olursa olsun yarın sandığa gittiğimiz zaman elimizi vicdanımıza koyup gitmek zorundayız. Türkiye'yi demokratik yollarla aydınlığa çıkarmak için hepimizin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Twitch yayınında gençlerle bir araya geldim. Onlara sözüm oldu, onların da kaygıları var. Hepinizin huzurunda, onlara verdiğim bazı sözleri tekrarlamak istiyorum:

1. Sevgili gençler özlediğiniz özgürlüğü size vereceğiz. Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki iktidara getirdiğiniz kişiyi en sert şekilde eleştireceksiniz.

2. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi almışlar, büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. Onlara söz verdim CHP adına. İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Sigortalı bir işe girdikten sonra belli tekstiler içinde ödemelerine imkan sağlayacağız. Yurt sorunu kalmayacak, bitireceğiz yurt sorununu.

3. 2,4 milyon hanede internet yok. Burada eğitim nasıl olacak? En geç 2 yıl içerisinde internetsiz hiçbir hane kalmayacak. Bu rezalete de son vereceğiz. Avrupa'nın en ağır işleyen internet sistemine en yüksek parayı ödüyoruz. Fiber altyapıyı hayata geçireceğiz.

4. Kamuda sözlüyü kaldıracağız, torpili bitireceğiz. Kim başarılı olursa görevinin başında olacak. İlk 1 ay içerisinde 138 bin 393 öğretmeni öğrencileriyle buluşturacağız.

5. Kırsalda tarım yapan vatandaşlarımız var. Belli bir büyüklüğü aştığı zaman ziraat mühendisi göndereceğiz. Hayvancılık varsa veteriner göndereceğiz.

6. Dijital ticaretin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı liseler kuracağız. Staj yapacaklar. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. İz düşümü üniversiteye artı puanla gidecek.

7. Bir Melih Bulu gibi dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Nasıl size özgürlük alanını genişletiyorsam, üniversiteler de özerk olacak. Üniversiteler kendi rektörlerini kendileri seçecek. Siyaseti karıştırmayacağız.

8. Çevreye olağanüstü ilgililer. İkizdere'deki çevrecilere CHP'den sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz. Gençlere söz verdim yaşadığınız kente asla ihanet edilmeyecek. Bizim dışımızdaki can dostlarımızın da korunacağı sözünü verdim. CHP iktidarın hiç kimse ötekileştirilmeyecek.

Yaklaşık 310 bin kişi dinledi. Çok güzeldi. Hep beraber gençlerin yanında durmak bizim görevimiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yangın!
GÜNDEMBayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yangın!
Son dakika: Mervenur'un katilinden kan donduran itiraf! - Haberler
GÜNDEMMervenur'un katilinden kan donduran itiraf!
SON DAKİKA: Trafikte bıçaklı dehşet!
GÜNDEMTrafikte bıçaklı dehşet!
Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün mü?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Öldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı - Haberler
GÜNDEMÖldürülüp denize atılmıştı! Karar açıklandı
SON DAKİKA: Alkollü sürücünün hayattan kopardı - Haberler
GÜNDEMAlkollü sürücünün hayattan kopardı
Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat serbest mi?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de açılır mı?
AÖL kayıt yenileme son gün tarihi nedir? Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınav tarihleri 2021!
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?