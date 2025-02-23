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        Haberler Gündem CHP lideri Özgür Özel 7 bilirkişinin azil dilekçesini paylaştı

        CHP lideri Özgür Özel 7 bilirkişinin azil dilekçesini paylaştı

        CHP lideri Özgür Özel, 21 Ocak günü Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı ve bilirkişilerin yazdığı azil dilekçelerini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:27
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        Özel 7 bilirkişinin azil dilekçesini paylaştı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin soruşturma hakkında paylaşımda bulundu.

        "Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullanan Özgür Özel, bilirkişilerin yazdığı azil dilekçelerini paylaştı.

        CHP lideri Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "36'sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın faciasının soruşturması da ayrı bir faciaya dönüştü, yürekleri, vicdanları yakıyor.

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        Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor.

        Yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor, Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmamış ve bizzat Adalet Bakanı tarafından "korsan" ilan edilmişti.

        Şimdi o raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum.

        Bilirkişi Heyetinin raporu, asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koymuştu.

        O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi.

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        Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi.

        Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum.

        7 bilirkişinin 7’si de gece gündüz çalışıp hazırladıkları rapor kabul edilmeyince aşağıdaki manidar dilekçeleri yazdılar.

        İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle “genişletildiğini" iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı.

        İlk heyet 3 günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten 1 aydır haber yok.

        Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

        78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak."

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