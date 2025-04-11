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        Haberler Gündem Politika CHP MYK’da hangi isimler olacak? | Son dakika haberleri

        CHP MYK'da hangi isimler olacak?

        CHP'de olağanüstü kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplanacak. Toplantıda, partinin olağanüstü kurultay sonrası yeni yol haritası ile atılacak olası adımlar gündemde olacak. MYK kadrosunda da Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Bahadır Erdem ve Engin Özkoç gibi yeni isimlerin olabileceği belirtiliyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 11.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:04
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        CHP MYK'da hangi isimler olacak?
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        12 Nisan Cumartesi günü yapılacak toplantının öncesinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP’nin yeni Parti Meclisi Anıtkabir’i ziyaret edecek.

        Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 12’de Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantıda, partinin olağanüstü kurultay sonrası yeni yol haritası ile atılacak olası adımlar gündemde olacak.

        MYK YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

        Ayrıca CHP’de MYK yapısında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 2023 Kasım kurultayından sonra belirlenen gölge kabine üyeleri İstanbul ve Ankara’da, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen İmamoğlu için kurulacak ofislerde çalışacak. İdari MYK üyelerinin sayısının da 7’den 10 ile 12’ye çıkarılması bekleniyor. Partinin yeni MYK kadrosunda Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Bahadır Erdem ve Engin Özkoç gibi yeni isimlerin olabileceği belirtiliyor.

        MİTİNGLER DÜZENLENECEK

        CHP, olağanüstü kurultayın ardından miting düzenleme kararı almıştı. Bu kapsamda; 13 Nisan Pazar günü Samsun’da, 19 Nisan’da ise İzmir’de mitingler yapılması planlanıyor. Mitinglerde Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması ve erken seçim talebi anlatılacak. Ayrıca; ekonomi ve hayat pahalılığı konularında çözüm önerileri anlatılacak.

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