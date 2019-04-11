CHP sözcüsü Öztrak'tan İstanbul açıklaması

Öztark'ın açıklamaları şöyle;

"Bundan daha yüksek oy alan yok. Aslında AA'nın ağır manipülasyonlarını yaptığı saatlerde de Ekrem İmamoğlu yarışı hep önde götürdü. Şimdi seçimi çalmak için düğmeye bastılar. Ben de bir 'organize seçimi çalma şeması' hazırladım. Size onu anlatacağım. 1 Nisan'da başlıyoruz. Bundan önce sayın Yıldırım'ın kendisini ilan etmesini filan, bunları geçiyoruz. Bunlara girmeyeceğim. Önce AK Parti'nin il Başkanlığı'nda, Büyük Şehir Belediye Başkanı ve bazı bakanlarla toplantı yapıldı.

2 Nisan tarihinde ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. Bu sayımlarının yapılmasının hukuksuz olmasına rağmen Adalet Bakanlığı bu işe göz yumdu. Bu sayımlar yapılırken Adalet Bakanlığı bir araştırma kapsamında memur ve oy çuvallarını teslim alan tüm görevlilerinin kimliklerini istedi.

3 Nisan'da bu sefer Dolmabahçe'de AK Parti Genel Başkanı, parti yöneticileri ve Binali Yıldırım bir araya geldi. Aslında 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u kaybettiklerini anlamıştı. Ama bu toplantıdan sonra bir kumpasın düğmesine basıldı. Hemen ertesi gün mülkiye müfettişleri Büyükçekmece'nin seçmen listelerini istedi.

ELLERİNDEKİ BELGELER YETERSİZ KALDI

8 Nisan'da AK Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan Rusya'ya giderken, 14 bin oy farkının İstanbul'u yönetmeye yetmeyeceğini söyledi. Bu seçimlerin iptal edileceğinin ilk sinyali... Ama YSK tüm oyların sayılmasının reddetti. Aynı gün Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi itirazını da geri çekiyorlar. Dolayısıyla bu konu YSK gündeminde yok. Niye geri çekiyorlar? Çünkü ellerindeki belgeler yetersiz. Ya da kendilerine güvenemediler.

İKTİDAR PARTİSİ GÜCÜ ELİNDE TUTAN BAKANLARLA GÖRÜŞEBİLİYOR

Yeni 9 Nisan'da ilçeyi polisler bastı. Bu hukuksuzluğun daniskasıdır. Aynı gün Bahçeli de 'seçim yenilensin' dedi. AK Parti YSK temsilcisinin sık sık telefonla bakanlarla konuştuğu görüldü. Diyeceksiniz aynı partideler konuşsun. Olmaz arkadaşlar. Gücü elinde tutan bakanlarla görüşmek olmaz. Bu şunu gösteriyor. İktidar partisi bizlerle eşit şartlarda bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi, bakanları delil yetiştirmek için yarıştı. Bu nasıl adaletli seçim?

TRAJİKOMİK DİLEKÇELER

Şu anda duyduğum kadarıyla ilçede hala polisler dolaşıyor. YSK da AK Parti'nin Büyükçekmece talebini yoğunluk nedeniyle görüşmüyor. Şaibeye varan hukuksuzluklarla seçimin sonucunu değiştirmeye çalışıyorlar. YSK'ya yapılan olağanüstü itirazın gerekçesi taşıma oyla ilgili usulsüzlük iddialarıdır. Polis burada toplama yaparken boş durmadık. Biz de vatandaşların karşılaştıkları trajikomik dilekçeler var.

14 yaşındaki çocuklara anne babasının evde oturup oturmadığına dair tutanak imzalatmaya çalışmışlar. Vatandaş ürküyor imza atıyor. Hatta polisler polisleri şikayet ediyor.

Bu listeler kesinleştikten sonra bu listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK'nın bundan önce kararlar var. YSK'nın alacağı karar tarihidir. Bu karar Türk demokrasinin geleceğini belirleyecektir.

Dün bir ekonomik program açıklandı. Bunun adı yapısal dönüşüm adımları. Bugün bunu konuşan yok. Bugün herkes İstanbul seçimlerini konuşuyor. Bu ekonomiyle de ilgili... İstanbul'a yatırım yapan merak ediyor. Bu ülkenin hukuk devleti olup olmadığının göstergesidir. Yatırım yapalım mı yapmayalım mı buna bakarak karar verecekler. Bu program güvenilmez bir ortam içine doğdu. Geçmişte bu tür paket ve programları hazırlayan biriyim. Ülkenin hala bir kalkınma planı yoktur. Bu da hem bütçeyi hem diğer çalışmaları sakatlamaktadır. Türkiye 2002 yılında krize girdinde meclisten her gün bir yasa çıkaracak şekilde çalışmaya başlamıştık. Adım dedikleri şeyler hep temenniler. Siz yasada yer alan planı bile çıkarmamışsınız. Türkiye'de finans sektörünün bu seçim sürecinde ciddi sıkıntıları olmuş. Şimdi sermayelerini desteklemek için kamu bankalarına devlet tahvili vereceğiz diyorlar.