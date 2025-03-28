'CHP, Türkiye'yi şikayet ediyor' eleştirisine yanıt

​​​​​CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile CHP İstanbul İl Başkanlığında yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Löfven'in İsveç'in önceki Başbakanı, Avrupa Sosyalist Partisi'nin de AB'deki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olduğunu ifade eden Özel, parti heyetinin Türkiye'ye gelerek dayanışma ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Özel, Löfven'in, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği noktasında en gönülden desteği veren ve Türkiye'yi Avrupa'da en çok savunan siyasetçilerin başında geldiğini kaydetti.

Bugün Alman Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'le telekonferans görüşmesi yaptığını anlatan Özel, Sosyalist Enternasyonal'in Onursal Genel Başkanı George Papandreou, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, İngiliz İşçi Partisi'nin önceki Genel Başkanı Jeremy Corbyn'in destek ve dayanışma mesajlarını aldıklarını aktardı.

Daha önce CNN International, BBC ve Reuters'la yaptıkları görüşmelerin üzerine bugün İngiliz The Times, Fransız Le Monde, Alman DW ve Japon Asahi gazetesiyle mülakat gerçekleştirdiklerini belirten Özel, "Zaman zaman iktidara yakın çevreler, onlara yakın kalemler ve iktidardaki partilerin sözcüleri 'CHP, Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor?' diye sözler söylüyorlar. CHP, dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor. Eğer konu demokrasi ve insan hakkı ihlalleriyse bu, o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti lideri içeri atıldığında da Sosyalist Enternasyonal'i harekete geçirmek için davet eden bendim. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı refleksleri veriyoruz." diye konuştu. ​​​​​​​

Özel, bir gazetecinin, "Batılı liderlere siteminiz olmuştu. Yaptığınız toplantıda Avrupalı liderlerin bu konuya ilişkin bakış açısıyla ilgili bir görüşme gerçekleşti mi?" sorusunu, "O konuda hızlı bir iyileşme var. İlk günlerde yolsuzluk konusu olunca bir tereddüt olup herkes bakmıştı. Şu anda dünyadaki çok çeşitli yerlerden gelen açıklamalarda Türkiye'deki sürecin hukuksuzluğuna yönelik vurgu var. Bu konuyu da değerlendirdik. Örneğin dün Sayın Macron'un açıklaması, hem Türkiye'nin çıkarlarını kollayan hem de Avrupa'nın değerlerine vurgu yapan, Türkiye'yi hukukun üstünlüğüne davet eden açıklaması son derece önemliydi. Dünyanın dört bir yanından bu konuda dayanışma mesajları geliyor." şeklinde yanıtladı.

Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Löfven de Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye olan kararlı desteklerini göstermek için geldiklerini söyledi.

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En önemli geliş sebeplerinin, CHP'li dostlarını dinlemek, bu zor günlerde konuyu anlamaya çalışmak, kesin ve tam desteklerini göstermek olduğunu dile getiren Löfven, "Burada bir bireye yapılan kötü muamelenin ötesinde bir durum söz konusu. Bundan, kendi ailesinin dışında içinde bulunduğu toplum, o toplumun içinde bulunduğu ülke, kıta, Avrupa dahi toplamında etkilenecektir. Türkiye, Avrupa için son derece önemli bir ülkedir. Türkiye'yi, önemli birtakım şartlar da yerine geldiği zaman AB'nin bir üyesi olarak görmek istiyoruz." dedi.