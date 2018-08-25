Chrobry Glogow - Chojniczanka Chojnice maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chrobry Glogow, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Chojniczanka Chojnice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 6 puanlı Chrobry Glogow 15. sırada bulunuyor, Chojniczanka Chojnice 10 puana sahip ve 3. sırada. Chrobry Glogow son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chojniczanka Chojnice, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 681. İddaa'da Chrobry Glogow kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Chojniczanka Chojnice kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chrobry Glogow önceki hafta Podbeskidzie Bielsko Biala mücadelesinde 1-0 yenildi.

Chojniczanka Chojnice ise Puszcza Niepolomice maçında 1-1 berabere kaldı.

Chrobry Glogow, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Chojniczanka Chojnice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Chojniczanka Chojnice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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