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Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor

Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet üzerinden 28 bin 172 başvuru yapıldığını bildirdi. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." açıklamasında bulundu.

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  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    E-Devlet üzerinden çiftçilere kolaylık sağlayacak yeni hizmet 1 Ekim’den itibaren başladı. 2,2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılması Ordu'daki fındık üreticilerine büyük kolaylık sağlıyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? Başvuru ne zaman sona eriyor, ücreti ne kadar? İşte e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru ekranı
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYIT YAPILABİLECEK

    Söz konusu uygulama ile çiftçiler, yaklaşık iki günde yaptırmaya çalıştıkları ÇKS kayıtlarını fındık bahçelerinden ayrılmadan kısa süre içinde gerçekleştiriyor. Üreticiler cep telefonlarını kullanarak e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenileyebilecek.

    Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamadan duyulan memnuniyetini yerinde görmek için Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi. Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'nun 128 bin ile Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasında olduğunu söyledi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    ÇKS işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının hem üreticilerin hem de bakanlık personellerinin işlerinin büyük oranda kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceki süreçte Çiftçi Kayıt Sistemi'ni yapmak isteyen üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyorduk. Bu üreticilerle ilgilenmek içinde çok sayıda personelimizi kurumda bekletmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu teknik personelleri sahada çalışmalarını sağlayarak, üreticilere eğitim vererek daha faydalı olmalarını sağlıyoruz." dedi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    1 DAKİKADA ÇKS YENİLEMESİ YAPILABİLİYOR

    Şu anki uygulama ile artık ÇKS güncellemesi çok daha kolay şekilde yapılabildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    Yılmaz, daha önceki süreçte üreticinin evrak temin etmesi ve bu evrakları ilgili yerlere giderek onaylatma süresinin en az iki günü bulabildiğini ifade etti.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    Üreticilerin işlemlerini teknolojiyi kullanarak yapabilmesinin avantajlarını yaşamaya başladığının altını çizen Yılmaz, "Şimdi üreticilerimiz evrak peşinde harcadığı bu zamanını, bahçesinde çalışarak geçiriyor. Böylece fındık üreticisi bahçesinin bakımına daha fazla zaman ayırmış oluyor." açıklamasında bulundu.

    Yılmaz, daha önceki sistemin üreticiye ayrı bir maliyet getirdiğinin, e-Devlet sayesinde üreticinin bu yükten de kurtulduğunun altını çizdi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    İl dışında ikamet eden üreticilere de bu sistemin oldukça kolaylık sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Bazı üreticilerimiz il dışında olduğu zaman ÇKS başvuru dönemlerini kaçırabiliyordu. Ya da başvuru ücretini yatırmak için başkasına vekalet verip ona da ücret ödemek zorunda kalabiliyordu ama bu uygulama ile birlikte il dışında yaşayan üreticilerimizin tamamı bu gibi sorunlardan kurtulmuş oluyor." dedi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    Ordu genelinde şu ana kadar 46 bin civarında çiftçilerin ÇKS kaydı yaptığını söyleyen Yılmaz, bunun 23 bininin e-Devlet üzerinden yapıldığı bilgisini de verdi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    Yılmaz, bu uygulamayı hayata geçirerek çiftçiye kolaylık sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye üreticiler adına teşekkürlerini sundu.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    E-DEVLET'TEN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Bakanlık tarafından ayrıca yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet üzerinden ÇKS'ye başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

    "Çiftçimiz, e-Devlet Kapısına kendi kimlik bilgileri ve şifresi ile giriş yapar. Hizmeti kullanabilmek için arama kısmına 'ÇKS' yazılır. Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu (Gerçek Kişi/Tüzel Kişi) hizmeti seçilir. Açılan ekranda ilk başvuruyu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklanır. Aydınlatma metni okunur ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusu işaretlenerek 'Devam Et' butonuna tıklanır. Açılan sayfada ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgiler görüntülenir ve iletişim bilgileri kontrol edilir. İhtiyaç halinde bu ekran güncellenir. Kayıtlı araziler görüntülenir ve gerekirse ürün bilgileri 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonu ile güncellenir. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgiler görüntülenir. Başvuruya ait ilk destek ödemesinden mahsup edilecek başvuru ücreti görüntülenerek onaylanır ve başvuru tamamlanır. Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklanır. Başvuruların listelendiği ekrandaki 'Başvuru Durumu' sütununda başvurunun durumu görüntülenebilir. Tamamlanan başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer."
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    HİZMETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

    e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "İsteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır" diye konuştu.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:

    "Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir."

    Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabileceklerini belirten Kirişci, bu belgenin resmi nitelikte olacağını, ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.
  • Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

    ÇKS BELGELERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Kirişci, e-Devlet üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden ücret talep edilmeyeceğini, çiftçilerin, arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 lira arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerinin, beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden karşılanacağını söyledi.

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