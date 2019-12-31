Türkiye İzmir'de yaşanan dehşete ağlıyor. Kahreden olayda, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesindeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu. Park, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde ise yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlı Enver Y., bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrası yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRGAN EŞİNİ DE DARBETMİŞ!

Peş peşe işlenen cinayetlerde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için de bugün tören düzenlendi. Torbalı Devlet Hastanesindeki tören öncesinde olay sırasında eşinin yanında olan Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk, taziyeleri kabul etti. Vildan Park'ın yüzündeki darp izleri dikkati çekti.

Mehmet Park'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun törenin yapılacağı alana gelmesiyle ilçe sağlık müdürünün mesai arkadaşları ve törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, törende yaptığı konuşmada, üzücü bir olay nedeniyle burada bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da en derin üzüntülerini iletti.

Şiddetin nereden ve nasıl gelirse gelsin lanetlendiğini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve bir meslektaşımızın eşini kaybettik. Aynı olaya müdahale etmekte olan bir polis arkadaşımız hastanede yatıyor. Dolayısıyla beraberinde birden fazla kişiye uygulanmış bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığı olarak olayın tam olarak ortaya konmasının ve suçlunun gerektiği cezayı almasının takipçisi olacağız."

GÜLEN YÜZÜ VE HİZMETLERİ

Park'ın arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Mehmet Park'ın Torbalı'ya hizmet etmek için uğraştığını belirterek, "Park'tan bize kalan gülen yüzü ve hizmetleri oldu. Torbalı Devlet Hastanesinin yapılması için de çok çalışmıştı." dedi.

Mehmet Park'ın eşi Vildan Park da törenin ardından yaptığı açıklamada, "Mehmet Park hoca çok iyi bir doktor, çok iyi bir hekim, çok iyi bir babaydı. Çok büyük bir kayıp." diye konuştu.

ANNELERİ İÇİN SON GÖREV

Saldırganın diğer kurbanı Hatice Gülcemal'in cezanesi de Sivas'ın Gemerek ilçesinde defnedildi. Sızır Merkez Camisi'ndeki cenaze töreni sırasında bir kadın tabuta sarılarak, "Hoşcakal arkadaşım" diyerek gözyaşı döktü.

Sıla ve Can adında iki çocuk annesi Gülcemal'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından beldedeki asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine, Gülcemal'in eşi Harun Gülcemal ve ailesi ile Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve çok sayıda vatandaş katıldı.