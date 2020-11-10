En çok sevilen sakatatlardan ciğer; içerdiği demir ile kan yapmaktadır. Aynı zamanda A vitamini, B12 vitamini ile folik asit de bulundurur. Ayrıca ciğer; antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren karaciğer, libidoyu yükseltiyor, aşk hayatına renk katıyor.

Ciğerin Faydaları Nelerdir?

• Ciğer, B12 Vitaminiyle Doludur: Ciğer tüketmenin ilk faydası; B12 bakımından çok zengin olmasıdır. B12 vitamini; kırmızı kan hücresi oluşumunu vitamini destekler ve hücresel fonksiyonları iyileştirir. Bu çok şey için önemlidir.

• Kompleks B Vitaminleri Bakımından Zengindir: Karaciğer; B6 vitamini, biyotin ve folat bakımından da yüksektir. B vitaminleri; özellikle folat, metilasyon ve hücresel işlevlerden dolayı vücudunuza yardım eder. Vücutta folata bağlı önemli bir reaksiyon; uygun hücre bölünmesi için gerekli olan DNA oluşumunda deoksiüridilatın metilasyonunun timidilata dönüştürülmesidir. Bu işlem engellendiğinde, folat eksikliğinin ayırıcı özelliklerinden biri olan megaloblastik anemi başlar. Tüm bu mineraller ile dolu ciğeri tüketmek; vücudunuzun detoksifikasyon yollarını destekler. Ayrıca ciğer tüketmenin; aslında karaciğer işlevinizin daha iyi olmasına yardımcı olduğu da bilinmektedir. Karaciğer yemek sizin karaciğerinizi temizler; düzgün detoksifikasyona ihtiyaç duyduğunuzda vücudunuza ve karaciğerinize gereken tüm besin maddelerini verir.

• Bakır Metabolizma Desteği Verir: Bakır; çeşitli enzimlerin işlevsel bir bileşenidir. Linus Pauling Enstitüsü’ne göre vücudunuz; enerji üretmek, demir metabolize etmek, kolajen sentezlemek ve sinirleri sağlıklı tutmak için bu cuproenzimlere bağlıdır. Bazı bakır bağımlı enzimler, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan antioksidan görevi yaparlar. Günlük beslenmenizde sadece; 0,9 mg bakır almalısınız. 100 gr karaciğer yer iseniz, 12 mg bakır alırsınız. Kuzu karaciğeri bu miktarın sadece yarısı kadardır. Tavuk karaciğeri ise 1 mg bile sahip değildir.

• Bağışıklık için A Vitamini Sağlar: Dana ciğeri; 100 gr bir porsiyonunda yaklaşık 60.000 IU A vitamini bulundurur. Aynı kesim sığır karaciğeri; 26.957 IU, kuzu karaciğeri 21.203 IU ve tavuk karaciğeri 11.329 IU A vitamini içerir. Gıda ve Beslenme Kurulu tarafından önerilen tavsiyelere göre günlük 2,333 ila 3,000 IU kadar tüketmeniz yeterlidir. A vitamini; gece görüşü için önemlidir. Fakat aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin sentezlenmesi ve genlerin düzenlenmesi gibi çeşitli roller oynar. Araştırmalara göre, vücudunuzda yeterli miktarda A vitamini yoksa bağışıklık sistemi zayıflayabilir, çünkü vitamin beyaz kan hücrelerinin normal büyümesi için şarttır.

• Protein Bakımından da Etkilidir: Sığır ya da dana ciğeri; 100 gramlık porsiyon 162 kalori ve 5 gr toplam yağ içeriyor. Kuzu karaciğeri 187 kalori ve 7,5 gr yağ içeriyor. Tavuk karaciğeri 142 kalori ve 5,5 gr yağ içeriyor. Bu ciğerlerin toplam yağ içeriği nispeten düşük olmakla birlikte, porsiyon başına 21 ila 26 gr protein içerdikleri halde, kolesterol açısından yüksek oldukları için yağsız protein olarak nitelendirilmezler. Amerikan Kalp Derneği’ne göre, sağlıklı erişkinler günlük 300 mgr’dan daha az kolesterol tüketmelidir. Sığır karaciğeri 100 gramlık porsiyonunda 337 mgr kolesterol vardır. Dana eti ve kuzu karaciğeri 430 mgr aralığında bulunurken, tavuk karaciğeri 479 miligram kolesterol içerir.

• Kansızlığı Önler: Karaciğer, A vitamini ve demir ile doludur. Demir eksikliğinin açık bir belirtisi olan herhangi bir anemi ile mücadele ediyorsanız; folat, demir ve B12 vitamini içerdiğinden, muhtemelen dünyada tüketilecek en iyi besin ciğerdir. Ciğer, doğal olarak anemiyi yenmek için ihtiyacınız olan üç vitamin ve mineral içerir. Düşük enerji, yorgunluk veya nörolojik sorunlarla mücadele ederseniz karaciğer, diyetinize eklemek isteyebileceğiniz bir besindir.