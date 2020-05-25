Ciğerini paylaştığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Ciğerini paylaştığı "anne yarısı"na çifte bayram yaşattı

Diyarbakırlı 20 yaşındaki Rozelin Can, Şanlıurfa'daki bir hastanede doku bağışladığı karaciğer hastası teyzesini yeniden hayata bağladı.

Ciğerini paylaştığı
AA

Batman'da yaklaşık bir ay önce karaciğer komasına giren 41 yaşındaki Gülcan Orak, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kontrollerinde ilaca bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Orak'ın, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.Tetkiklerde Gülcan Orak ile yeğeni Rozelin Can'ın dokuları uyuştu.Ramazan Bayramı öncesi teyze Orak, hastanede yeğeninden kendisine nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.Rozelin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teyzesinin rahatsızlığının kendilerini çok olumsuz etkiliğini, aile olarak zor günler yaşadıklarını söyledi.Teyzenin "anne yarısı" olduğunu belirten Can, şöyle devam etti:"Teyzemin rahatsızlığını duyunca çok üzüldüm. Bir an olsun tereddüt etmeden karaciğerimden doku vermeye gönüllü oldum. Teyzem Batman'da yaşıyor, ben Diyarbakır'dayım. Durumu öğrendiğimde hemen çıkıp geldim. Yapılan kontrollerde dokular uyuşunca çok sevindim. Hemen bizi ameliyata aldılar ve benden doku alıp teyzeme naklettiler. Şu anda ikimizin de sağlığı iyi, herhangi sıkıntımız yok. Teyzemi çok seviyorum, anne yarısıdır. Bayram öncesi hediyem de bu oldu. İki bayramı birlikte yaşıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu süreci atlarız. Emeği geçen Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocama ve ekibine çok teşekkür ederim."- "Tekrar hayata bağlandım"Orak ise yeğeni sayesinde tekrar hayata bağlandığını ifade etti.Çifte bayram yaşadığını anlatan Orak, "Bir süre önce rahatsızlanınca komaya girdim. Sağlığım kötüye gidince ailem arayışa girdi. Sağ olsun ablamın kızı, canım yeğenim gönüllü oldu. Yeğenim bana can verdi. Ömrüm boyunca bu iyiliği ve fedakarlığı unutamam. Benim için ikinci bir hayat oldu. Kendisine ve doktorlarıma çok teşekkür ederim." dedi.Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, her iki hastanın da durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Onları taburcu ediyoruz. İyi bir ekibimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.- "Orak ve ailesi iki bayramı birlikte yaşıyor"Hastane Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ise Prof. Dr. Yılmaz başkanlığında organ nakillerinde önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.Başarılı bir ekibe sahip olduklarını anlatan Güzeliçiçek, "Yakın zamanda hastanemizde böbrek nakli yapılması için çalışmaların sonuna geldik. Doku nakli yapılan Orak ve ailesi, iki bayramı birlikte yaşıyor. Kendilerine şifalar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de koronavirüsün seyri 24 Nisan'da değişti - Haberler
SAĞLIKTürkiye'de koronavirüsün seyri 24 Nisan'da değişti
Bakan Selçuk: Türkiye'nin ilk 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' geliştiriliyor
SAĞLIKBakan Selçuk açıkladı! Türkiye'de ilk!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan: Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçiş daha sonra - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı! O illerde yeni normale ...
25 Mayıs Koronavirüs tablosu! Corona virüsü vaka sayısı Türkiye! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü?
SAĞLIKTürkiye 25 Mayıs Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA! Koronavirüs salgınında can kaybı 4340'a yükseldi
SAĞLIKKoronavirüste iyileşen hasta 120 bine yaklaştı
DİKKAT! Son dakika! Prof. Ali Satar'dan korona uyarısı! Korona böcek ve sineklerle taşınabilir! - Haber
SAĞLIK"Korona böcek ve sineklerle taşınabilir!"
23 Mayıs Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye TABLO
SAĞLIK23 Mayıs Koronavirüs tablosu!
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 4308'e yükseldi
SAĞLIKKoronavirüs salgınında can kaybı 4308'e yükseldi
Son dakika haberler! Corona virüsü test kiti geliştirildi! Kısa sürede çok sayıda analiz...
SAĞLIKKovid-19 test kiti geliştirildi! Kısa sürede çok sayıda analiz. ...
Plaj, deniz, havuz, spor salonu, klima! Hangisi ne kadar riskli? - Haberler
SAĞLIKPlaj, deniz, havuz, spor salonu, klima! Hangisi ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X