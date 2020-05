Ciğerini paylaştığı

AA

Batman'da yaklaşık bir ay önce karaciğer komasına giren 41 yaşındaki Gülcan Orak, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kontrollerinde ilaca bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Orak'ın, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.Tetkiklerde Gülcan Orak ile yeğeni Rozelin Can'ın dokuları uyuştu.Ramazan Bayramı öncesi teyze Orak, hastanede yeğeninden kendisine nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.Rozelin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teyzesinin rahatsızlığının kendilerini çok olumsuz etkiliğini, aile olarak zor günler yaşadıklarını söyledi.Teyzenin "anne yarısı" olduğunu belirten Can, şöyle devam etti:"Teyzemin rahatsızlığını duyunca çok üzüldüm. Bir an olsun tereddüt etmeden karaciğerimden doku vermeye gönüllü oldum. Teyzem Batman'da yaşıyor, ben Diyarbakır'dayım. Durumu öğrendiğimde hemen çıkıp geldim. Yapılan kontrollerde dokular uyuşunca çok sevindim. Hemen bizi ameliyata aldılar ve benden doku alıp teyzeme naklettiler. Şu anda ikimizin de sağlığı iyi, herhangi sıkıntımız yok. Teyzemi çok seviyorum, anne yarısıdır. Bayram öncesi hediyem de bu oldu. İki bayramı birlikte yaşıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu süreci atlarız. Emeği geçen Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocama ve ekibine çok teşekkür ederim."- "Tekrar hayata bağlandım"Orak ise yeğeni sayesinde tekrar hayata bağlandığını ifade etti.Çifte bayram yaşadığını anlatan Orak, "Bir süre önce rahatsızlanınca komaya girdim. Sağlığım kötüye gidince ailem arayışa girdi. Sağ olsun ablamın kızı, canım yeğenim gönüllü oldu. Yeğenim bana can verdi. Ömrüm boyunca bu iyiliği ve fedakarlığı unutamam. Benim için ikinci bir hayat oldu. Kendisine ve doktorlarıma çok teşekkür ederim." dedi.Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, her iki hastanın da durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Onları taburcu ediyoruz. İyi bir ekibimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.- "Orak ve ailesi iki bayramı birlikte yaşıyor"Hastane Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ise Prof. Dr. Yılmaz başkanlığında organ nakillerinde önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.Başarılı bir ekibe sahip olduklarını anlatan Güzeliçiçek, "Yakın zamanda hastanemizde böbrek nakli yapılması için çalışmaların sonuna geldik. Doku nakli yapılan Orak ve ailesi, iki bayramı birlikte yaşıyor. Kendilerine şifalar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.