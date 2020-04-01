Çığırtma nasıl yapılır? Patlıcanla yapılıp da güzel olmayan yemek var mı? Bergama yöresinden sofralarımıza gelir. Başlangıç menülerinizin vazgeçilmezi olacaktır. Zeytinyağı ve domatesin inanılmaz uyumuyla ağızlarda nefis bir tat bırakacak.

Çığırtma Malzemeler:

• 5 adet patlıcan

• 3 diş sarışımsak

• 4 adet yeşil biber

• 6 orta boy domates

• 1,5 su bardağı zeytinyağı

Çığırtma Nasıl Yapılır:

• Patlıcanları yıkayın ve alacalı olarak soyun. Uzun ince bir formda kestiğiniz patlıcanları su ve tuz koyup acısını alın. 15 dakika kadar bu suda bekletin.

• Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp formunda doğrayın.

• Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Sudan aldığınız patlıcanları kurulayın.

• Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. İlk önce patlıcanları ardından biberleri kızartın.

• Kızartma işlemi bitince yağı birazını ayırıp gerisini boşaltın.

• Biber ve patlıcanları tencereye alın üzerine domates ve sarımsağı ekleyin.

• İstediğiniz baharatı atarak altını kısıp pişirme işlemine devam edin.

• 30 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.