Çikolata kisti renkli gözlü kadınları seviyor
"Endometriozis Farkındalık Ayı" öncesinde endometriozis hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, "Renkli gözlü kadınlarda endometriozis daha fazla görülmektedir" dedi
Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, her yaşta görülebiliyor. Endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokunun yumurtalıklar ve fallop tüpleri gibi vücudun başka bölgelerinde büyümeye başladığı bir tablo.
Ağrı, kanama özellikle adet döneminde tuvalet ihtiyaçlarında ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkabilen endometriozis, kadın kısırlığının önemli nedenlerinden de biri.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, "Rahmin iç astarına endometrium denmektedir. Yumurtanın döllenmediği durumlarda bu astar adet döneminde dışarı atılır. Rahim içinde bulunan ve endometrium adı verilen bu dokunun rahim dışında farklı bölgelerde oluşması ile endometriozis hastalığı oluşmaktadır. Halk arasında endometriozis hastalığına çikolata kisti denmesinin nedeni ise endometriozis sonucu oluşan kistlerin içeriğinin çikolata rengine benzemesinden kaynaklanmaktadır" dedi.
EN SIK BELİRTİ PELVİK AĞRILAR
Polat, endometriozis belirtilerinin her kadında farklı şekilde ortaya çıkabildiğini aktararak şunları söyledi: "En sık görülen endometriozis belirtisi pelvik ağrıdır. Endometriozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir; Ağrılı adet dönemi, aşırı kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, tuvalet sırasında ağrı, çocuk sahibi olamamak, özellikle adet dönemlerinde yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik veya mide bulantısıdır."
Endometriozis bütün kadınlarda görülebilmektedir ancak yapılan çalışmalarda;
· Adet görmeye erken yaşlarda başlayan kadınlarda
· Adet sıklığı normalden fazla olan kadınlarda
· Hiç gebe kalmamış kadınlarda
· 25-38 yaş arası kadınlarda
· Renkli gözlü kadınlarda endometriozis daha fazla görülmektedir.
ENDOMETRİOZİS KİSTİ KENDİLİĞİNDEN GEÇMİYOR
"Endometriozis tedavisi hastanın belirtileri, yaşı, çocuk isteyip istemediği gibi faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özel olarak planlanmalıdır" diyen Prof. Dr. Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Endometriozis tedavisinde ilaç ve cerrahi yöntemler ön plana çıkmaktadır. Endometriozis kisti kendiliğinden geçmemektedir. Tedavisi genellikle cerrahidir. Endometriozis tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kistlerin büyümesini önleyebilmektedir. Ancak bu ilaçlar da kistleri yok etmemektedir. Kist kendi kendine patlayabilir ancak kistin duvarı rahimden çıkartılmadığı için tekrarlama riski oldukça yüksektir."
AĞRI KESİCİLER SADECE ŞİKAYETLERİ ORTADAN KALDIRIYOR
Endometriozisin belirtilerini hafifletmek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak ağrı kesiciler rahatsızlığı değil sadece ortaya çıkan semptomları rahatlatmaktadır. Hastanın çocuk sahibi olmak gibi bir beklentisi yoksa ağrı kesicilerle birlikte hormon tedavisi uygulanabilmektedir. Uygulanan hormon ilaçları yaşanan ağrıların azalmasını veya rahatsızlığın tamamen ortadan kalkması sağlayabilmektedir. Ancak ilerleyen endometriozis rahatsızlıklarında hormonal tedaviler kesildiği zaman hastalığın geri dönüş yapma ihtimali bulunmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda tüp bebek tedavisi gibi üremeye yardımcı yöntemler uygulanabilmektedir.
TEDAVİDE NELER VAR?
Endometriozis cerrahi tedavisinde hastalığın derecesi, hastanın çocuk isteyip istememesi, yaşı gibi kriterler göz önüne alınarak planlanmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda laparoskopik yöntem ön plana çıkmaktadır. Hasta çocuk sahibi olmak istediği için yumurtalıklar, tüpler ve rahim bu işlem sırasında korunmaktadır. Laparoskopik endometriozis ameliyatında karından açılan küçük kesiler ile endometriozise ulaşılmakta ve kist çıkartılmaktadır. Operasyon genel anestezi altında yapılır ve iyileşme süreci çok kısadır.
Endometriozis tedavilerinde son aşamada histerektomi denilen cerrahi yöntem tercih edilir. İlaç tedavilerinin ve laparoskopik cerrahi yöntemlerin yetersiz olduğu ilerlemiş endometriozis rahatsızlığında rahim ve yumurtalıkların çıkartıldığı histerektomi yöntemi kullanılmaktadır.