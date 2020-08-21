Cildin sağlıklı olması ve nem kaybının giderilmesi için mutlaka sıvı tüketimi sağlanmalıdır. Özellikle; kuru ciltler için bu durum daha önemlidir. Sebze ve meyve tüketiminin fazla olmasıyla beraber ayrıca bu besinlerin taze suları da içilmelidir. Cildin nem kaybı bu sayede düzene girecektir. Normalde tüm beden sağlığı için su ve sıvı gıdaların önemi zaten bilinen bir gerçektir.

Cilde uygulanan maskeler ve bakımların yanında beslenme ve sıvı tüketimi mutlaka düzenli olarak sağlanmalıdır. İlerleyen yaşlarda bu daha da artışa geçen bir gereksinimdir.

Cildi Güzelleştiren İçecekler

Su: Özellikle alkali su tüketimi sağlamak gereklidir. Alkali su pH derecesi 7 ve üzeri olan sudur. Bunu sağlamak için asidik suyu alkaliye çevirmeniz cilde daha fazla fayda sağlayacaktır.

Süt: İçerdiği kalsiyum ve B vitamini ile cilde faydalı olması açısından günde bir bardak tüketilmesi sağlıklı olacaktır.

Portakal suyu: Özellikle yağlı ciltlerin tüketmesi gereken bir meyve suyudur. Ancak; taze sıkılarak tüketilmesi önemlidir. İçerdiği asit nedeni ile yağ dengesini düzenler.

Maydanoz Suyu: Kanı temizleyen ve toksinleri vücuttan atmayı sağlayan maydanoz suyu; cildin güzelleşmesini sağlar.

Greyfurt Suyu: Cildin direncini artırır sivilceler ve akneler için antioksidan etkisi yaratır.

Havuç ve Elma Suyu: İki meyveyi taze olarak sıkıp karıştırarak içebilirsiniz. İçerdiği; A,C ve E vitaminleri cilt için etkilidir.

Domates Suyu: Domates içerdiği antioksidan etkisi ile cildin sivilcelere karşı korunmasını sağlar.

Ananas Suyu: B vitamini açısından zengin olan ananas suyu da cildin gerginleşmesini sağlar.

Daha birçok meyvenin suyunu taze olarak tüketmek oldukça faydalı etkiler sağlar. Hatta bir kaç meyveyi karıştırarak daha hızlı etkide bulunmasını sağlayabilirsiniz.