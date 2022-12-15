Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu maskeler cildinizde oluşan kötü görünümün önlenmesini sağlar. Haftada iki gün uygulayabilirsiniz. Uygulamadan önce cildinizi temizleyemeyi unutmayın ve maskeden sonra muhakkak nemlendirici kullanın.

İLK MASKE NEM BOMBASI

Kış aylarında ciltte kuruma ve pul pul dökülme görülebiliyor. Bazen kuruluktan sürdüğünüz makyaj bile hoş gözükmez. Eğer kullandığınız nemlendirici yeterli gelmiyorsa haftada 2 gün uygulayacağınız bu maske cildinizi yumuşatır ve nemlendirir. Karma ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa nemlendirici kullanmaktan çekiniyor olabilirsiniz ancak yanılıyorsunuz. Her cildin nemlenmeye ihtiyacı vardır.

MALZEMELER

Yarım olgunlaşmış avokado veya bir çay kaşığı avokado yağı

Yarım kaşık bal

Bir yulaf veya yulaf kepeği

Bal cildi nemlendirir ve nemin ciltte kalmasına yardımcı olur. Dokuların yenilenmesine ve iyileşmesine yardımcı olan bir maske tarifidir.