Çilingirle girdiği evde kardeşi ölmüştü
İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 49 yaşındaki Gökmen Yıkılkan, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı
İstanbul'da acı olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi.
YAKINLARI HABER ALAMADIGökmen Yıkılkan, 49 yaşında hayata veda etti.
Edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan’dan (49) yakınları bir süre haber alamadı.
AĞABEYİ ÇİLİNGİRLE EVE GİTTİ
DHA'daki habere göre Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi Hacı Yıkılkan (53), çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi.
YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU
Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan’ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı.
Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.