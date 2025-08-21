Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çilingirle eve girdi kardeşi ölmüştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çilingirle girdiği evde kardeşi ölmüştü

        İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 49 yaşındaki Gökmen Yıkılkan, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:53
        Çilingirle girdiği evde kardeşi ölmüştü
        İstanbul'da acı olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi.

        YAKINLARI HABER ALAMADI

        Gökmen Yıkılkan, 49 yaşında hayata veda etti.
        Gökmen Yıkılkan, 49 yaşında hayata veda etti.

        Edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan’dan (49) yakınları bir süre haber alamadı.

        AĞABEYİ ÇİLİNGİRLE EVE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi Hacı Yıkılkan (53), çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi.

        YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan’ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı.

        Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
