SON DAKİKA: Çin'de çiftler üç çocuk sahibi olabilecek! - Haberler

Çin'de çiftler üç çocuk sahibi olabilecek! 0:00 / 0:00

Reuters

Çin'de doğum oranlarındaki dramatik düşüşün ardından evli çiftlerin artık üç çocuk sahibi olabileceği duyuruldu.

Xinhua'nın aktardığı habere göre Devlet Başkanı Şi Cingping kararı bir politbüro toplantısında onayladı. Doğum oranlarındaki düşüş sebebiyle çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısında artışa gitmeye karar verildiği ifade edildi.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2016 yılında Çin, onlarca yıllık tek çocuk politikasını iptal etmiş, çiftlerin iki çocuk sahibi olabileceğini açıklamıştı. Uzmanlar, ülke nüfusunda düşüşün önüne geçilmek isteniyorsa bu düzenlemenin de kalkması gerektiğini savunuyor.