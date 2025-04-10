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        Haberler Ekonomi Para Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor - Para Haberleri

        Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor

        Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mart ayında da devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:47
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        Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor
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        Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mart 2025 verilerini açıkladı.

        Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

        Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor. Ocakta, 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7 gerilemişti. Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 1,4 azalırken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,1 arttı. Tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,4 gerilerken hizmetlerin fiyatları ise yüzde 0,3 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

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        Tüketici fiyatlarında süregelen durgunluk deflasyon endişelerinin devam etmesine yol açtı.

        TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetmişti. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

        Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Mart 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,5 azaldı. ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 yılları boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

        İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

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