Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mart 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor. Ocakta, 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7 gerilemişti. Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 1,4 azalırken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,1 arttı. Tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,4 gerilerken hizmetlerin fiyatları ise yüzde 0,3 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

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Tüketici fiyatlarında süregelen durgunluk deflasyon endişelerinin devam etmesine yol açtı.

TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetmişti. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.