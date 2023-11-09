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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin'den Türkiye'ye otomobil akını - Otomobil Haberleri

        Çin'den Türkiye'ye otomobil akını

        Türkiye'yi Avrupa ile arasında köprü olarak gören Çin otomotiv markaları, Türkiye operasyonlarını artırmaya devam ederken pazara sundukları elektrikli modellerle de rekabete ortak oluyor. Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 9'a çıkarken, bu markaların pazardan aldıkları pay ise yüzde 5'e yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:20
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        Çin'den Türkiye'ye otomobil akını
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satış, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemler itibarıyla otomobil satış sayısı yüzde 67,8 artışla 749 bin 501 adet, hafif ticari araç satış sayısı da yüzde 50,6 artışla 209 bin 441 adet oldu.

        Toplam satış sayısının yıl sonunda rekor kırarak 1 milyonu aşması bekleniyor.

        ÇİNLİ MARKA SAYISI 9'A ÇIKTI

        Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmeler ve potansiyel birçok ülkeden üreticinin dikkatini çekiyor. ODMD listesine Çin firması BYD'nin de dahil olmasıyla pazardaki marka sayısı 51'e çıktı.

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        Bu markalara ülkeler özelinde bakıldığında, Fransız ve Alman firmalarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markaları da pazarda güçlü oyuncular arasında bulunuyor.

        Otomobilde 'ithal' dönem
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        Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıyor. Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi.

        Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD gibi Çin markaları Türkiye'de satışa başladı. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor.

        EN FAZLA CHERY SATTI

        Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki satış rakamlarına bakıldığında, yılın ocak-ekim döneminde Chery'nin, "Omoda 5", "Tiggo 7 Pro" ve "Tiggo 8 Pro" modellerinden 31 bin 40 satışla ilk sırada yer alması dikkati çekti.

        Chery'nin ardından "MG4", "MG HS", "MG ZS" ve "MG Marvel R" modelleriyle 9 bin 867 adetlik satış rakamına ulaşan MG ikinci sırada ve "ET5" modeliyle ilgi gören Skywell de 2 bin 41 satışla üçüncü sırada yer aldı.

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        Leapmotor, "T03" modeliyle 310 adet satış gerçekleştirirken, Seres, "Seres 3" modeliyle 289 ve Hongqi de "E-HS9" modeliyle 15 satış yaptı.

        PAZARDAN YÜZDE 5 PAY ALDILAR

        Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları yılın 10 ayında 43 bin 562'ye, Türkiye pazarından aldıkları pay da yüzde 4,54'e ulaştı.

        Türkiye pazarına yakın zamanda giren Voyah, DFSK ve BYD'nin satış rakamları henüz açıklanmadı. Ancak DFSK, C SUV segmentinde konumlanan "Fengon 500" ve "Fengon 5" modellerinin yanı sıra 4 ticari modeliyle 2024'e kadar 5 bin, BYD, "Atto 3" modeliyle yıl sonuna kadar 1500 ve lüks otomobil markası Voyah da "Free Apolo" modeliyle yıl sonuna kadar 200 adet satış yapmayı hedefliyor.

        TÜRKİYE KÖPRÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

        Öte yandan, Çin markalarının Türkiye'de üretim yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu noktada son dönemde ortaya atılan iddialar, AA muhabirinin bilgi aldığı ilgili şirket yetkilileri tarafından doğrulanmazken, yatırım konusunda somut gelişmeler olduğunda paylaşılacağı ve Türkiye'nin Çin markaları için üretim ve batarya yatırımı anlamında en büyük adaylardan biri olduğu vurgusu yapılıyor.

        Chery ve DFSK gibi markaların Çinli yöneticileri de Türkiye'yi AB'ye açılan bir köprü olarak gördüklerini ve gelecek dönemde yatırım planlarının daha güçlü şekilde masaya yatırılacağını belirtiyor.

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