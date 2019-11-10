Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, 2019 yılını "Çin Yılı" ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri'nin standında, EİB ve Çin'in önemli ithalatçı firmalarından Cofco Sundry işbirliğinde Tadım Etkinliği düzenlendi.

Tadım Etkinliği'nde; Türk gıda ürünleriyle Çin damak tadına uygun hazırlanan kek, kurabiye, pasta vb yiyeceklerin olduğu menülere Çinliler hayran kaldı. EİB standı, Türk gıda ürünlerini tatmak isteyen Çinlilerin ilgisi nedeniyle mahşeri bir kalabalığa sahne oldu.

Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar



Çin'in 2018 yılında Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlemeye başlayarak tüm dünyaya büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, yıllık 2 trilyon doların üzerinde ithalat yapan, gıda ithalatı 118 milyar dolara ulaşan Çin'e, 2019 yılının Ocak - Ekim döneminde Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 86'lık artışla 110 milyon dolardan, 205 milyon dolara çıktığını, hedeflerinin Çin'e 2023 yılına kadar 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracat rakamına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Ege Ekonomik Forum'da Kuşak Yol Projesi konuşulacak

Türk Havayolları'nın İstanbul'dan Guanco, Pekin ve Şanghay'a direkt seferler gerçekleştirdiği bilgisini veren Celep, "THY'nin Çin'deki 4. destinasyonu İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Xian'a olacak. Bu gelişme de Türkiye - Çin arasındaki ticaretin artmasına önemli katkı sağlayacak. Öte yandan 13-14 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu'nda Kuşak Yol İnisiyatifi isimli özel oturumda Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artması için mesai harcayacağız" dedi.

EİB Türkiye - Çin arasında Elçi görevi üstlenecek

Ege İhracatçı Birlikleri'nin gıda ve tarım alanlarında yaptığı çalışmaların hem Türk Hükümeti, hem de Çin Hükümeti nezdinde takdirle takip edildiğini ve EİB'nin iki ülke arasında gönüllü elçilik görevi üstlendiğini anlatan Celep, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile Türk gıda ürünlerinin Çin'e ihracatındaki engellerin kaldırılması adına görüşmeler yaptı. Türk gıda ürünlerinin lezzetini ve kalitesini göstermek adına Çinli mevkidaşını Ege İhracatçı Birlikleri'nin ve Türk Tanıtım Grubu'nun stantlarında ağırladı, Çinlilerin yoğun ilgisini gösterdi, Türk gıda ürünlerini ikram etti. Çinli Bakan Yardımcısı ürünlerimizden ve Çinlilerin Türk gıda ürünlerine ilgisinden çok etkilendi. Bundan sonraki süreçte Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ve ilgili bürokratları Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'ye davet edeceğiz. Henüz Çin'e ihraç edilemeyen Türk gıda ürünlerinin Çin'e ihracatındaki mevzuat engellerini ortadan kaldıracak iradeyi Türkiye'de ortaya koyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den Çin'e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatının henüz yapılamadığına işaret eden Celep şöyle devam etti: "Türkiye'de bu ürünleri üreten dünya standartlarında çok sayıda tesise sahibiz ve dünyanın dört bir tarafına ihraç ediyoruz. Çin'e ihraç etmemizin önündeki engellerin karşılıklı görüşmelerle kısa sürede kalkacağına inanıyoruz. Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur, başkanlığında Çin tarafı ile bu konuda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde ihracatın önündeki engellerin kalkması adına noktayı koyacağız."

Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Ağustos ayında Çin'in sosyal medya platformu wechat'te açılan Ege İhracatçı Birlikleri hesabının tanıtımını yaptıklarını, Çinli ziyaretçilerin Alaçatı, Efes, Pamukkale ve Kapadokya temalı Photobooth çekimleri yapabildikleri etkinlikler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Fuar vesilesiyle EiB heyeti uluslararası büyük bir danışmanlık firmasını ziyaret ederek, Çin’de yabancı yatırımlarla ilgili süreçler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Şangay merkezli bölgeye 100 milyar dolarlık ithalatı bulunan Serbest Bölge İdarecisi firmayla biraraya gelerek, ülkemiz açısından Çin pazarının sunduğu fırsatları bizzat yerinde görme imkanı yakaladı.

2019 yılının Ocak - Ekim döneminde Türkiye'den Çin'e 205 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirilirken fındık ihracatı yüzde 107 artarak 34 milyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara çıktı. Kuru meyve sektörü de Çin pazarında yaptığı tanıtımların semeresini gördü. Geçen yılın 10 ayında Çin’e, 7 milyon 946 bin dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü rakamı bu yıl yüzde 131 artışla 18 milyon 427 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 24 milyon 914 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi. Zeytinyağı ihracatı ise; yüzde 16'lık artışla 760 bin dolar oldu.