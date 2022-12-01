Bunu yiyen sofradan sinirli kalkıyor! 0:00 / 0:00

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Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın (MSG) sofralarda kullanımı artıyor. Kalpten beyine, gözden böbreğe kadar pek çok organa zarar veren Çin tuzu için uzmanlar uyarıyor; Çin tuzu bireyleri daha sinirli hale getirebilir.

Sofraya aç oturan Çin tuzu içeren bir gıda yediğinde stresli kalkıyor. Hamburger, cips, kraker, salam-sosis gibi ürünlerde, bazı tavuk ve et dönerlerde bol miktarda Çin tuzu bulunuyor.