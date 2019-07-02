Azerbeycan’ı sesi ve güzelliğiyle fetheden Cinare Melikzade, Türk Müzik sektörüne hızlı giriş bir giriş yapacak. Şimdiye kadar Türkiye’nin ünlü müzisyenleri Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılarla düet yapan şarkıcı, konser programları için de hazırlıklara başladı.

Sözlerini Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah’a ait olan ‘İhtiyacı Var’ şarkısını, farklı bir aranje ile hazırlayan güzel şarkıcı bu single için Türk müziğinin önemli sanatçısı Haluk Levent’ten de tam destek aldı. Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı.

Başarılı şarkıcı Cinare Melikzade, "Bu şarkı bana uğur getirdi. Bakü’deyken bu şarkıyı okuyup sosyal medyada paylaştım. Bir anda hem Türkiye'de, hem de Azerbeycan’da çok ses getirdi, beğenildi. Bu kadarını tahmin etmemiştim. Bundan sonra kendi şarkılarımla yoluma devam edeceğim" dedi.