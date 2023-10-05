'Çingene Kızı' deprem yaralarını sarıyor

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"Hatta 1,5 günde yaklaşık 2 bin 200 kişi... Bu rakam geçen yılın aynı dönemine ulaştığımızı gösteriyor. İlgi tekrar yoğun şekilde Zeugma'ya dönüyor. Bu sene kapalı kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere 128 bin ziyaretçiye ulaştık.