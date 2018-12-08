Gaziantep'ten 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'de bulunan Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında kaçırıldığı evine geri getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğine 12 parça daha eklendi.

Esra Nehir'in haberine göre, figürlerin anlamını, Habertürk'e anlatan müze müdürü Emine Öztürk, toplam 12 parçanın getirildiğini, yeni getirilen kadın figürünün de tıpkı Çingene Kızı gibi menat başı olduğunu belirtti ve "Başında asma yaprağı ve üzüm salkımı var, çok detaylı bir işçilik söz konusu, ışık ve gölge çok iyi verilmiş" dedi.

HANGİ FİGÜRLER VAR?

Mozaiklerin 6'sında kuş, 1'inde tavus kuşu, 2'sinde tiyatral mask, 2'sinde mitolojik karakterler ve bir parçada da "Belkıs" olarak isimlendirilen kadın figürü yer alıyor.

"TAM HALİ BİLİNEMEYECEK"

Mozaiğin 12 parçası eklendiğinde büyük resim biraz daha netleşmiş olacak. Ancak mozaiğin tam hali kaç parçanın kayıp olduğuna dair bilgi olmamasından dolayı hiçbir zaman bilinmeyecek.

Öztürk, "Büyük bir ziyafet salonun taban mozaiği, ancak hepsini tamamlamamız mümkün değil. Çingene Kızı parçası dışında bordür kısımlarında çok az parça vaf ve diğer kısımlar tahrip edildiği ve çalındığı için göremiyoruz" dedi.

PARÇALAR NASIL BİRLEŞTİRİLECEK?

Mozaiğin tüm parçalarının bir arada olduğu bir replikası yani örneği de elde yok. 12 parça bir puzzle'ın üzerinde çalışır gibi işlenecek, müzedeki diğer parçalarla tamamlanacak. Parçaların yeri, yeni yapılacak çalışmadan sonra belli olacak.

Öztürk, "Parçaları bütünleştireceğimiz veya bütünleştiremeyeceğimiz yapacağımız çalışma sonucunda belli olacak" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ