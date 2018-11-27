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Çingene kızı Türkiye'de...

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı"nın paha biçilmez 12 parçası ABD'den getirildi. Türkiye'nin 6 yıldır geri almak için mücadele verdiği ve geçen hafta ABD'de teslim aldığı "Çingene Kızı"nın parçaları artık Türkiye'de...

27.11.2018 - 17:37 | Güncelleme:

ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının THY uçağıyla bugün Türkiye'ye getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta yaptığı açıklamada, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" demişti.

GEÇEN HAFTA TESLİM ALINMIŞTI

"Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye getirilmek üzere geçen hafta çarşamba günü düzenlenen törenle teslim alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören gerçekleştirilmişti. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.

THY UÇAĞIYLA BÖYLE GETİRİLDİ

"Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıkların tamamlandı. Parçalar bugün THY uçağıyla ABD'den getirildi.

 

35 BİN DOLARA SATIN ALMIŞLARDI

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçası 1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarıldı. 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

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