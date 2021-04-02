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Çin’in Sinovac firması yıllık Covid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı

Çin’in Sinovac Biotech firması yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısında yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı

Çin’in Sinovac firması yıllık Covid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
Sinovac firması yıllık Covid-19 aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardı
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AA

Sinovac, Covid-19 aşısı üretimi için 3’üncü tesisinin inşasının bittiğini ve faaliyete hazır olduğunu duyurdu.

Üçüncü tesisin, aşı bileşenlerinin seri üretimini başlattığını bildiren firma yıllık aşı üretim kapasitesinin 2 milyar doza ulaştığını ifade etti.

Firma, başkent Pekin'deki üçüncü tesisle birlikte yıllık kapasitesini ikiye katlamış oldu.

Şirket Ağustos 2020'de ilk tesisiyle 500 milyon doz üretime ulaşmış, şubat ayında açtığı ikinci tesisle kapasitesini yıllık bir milyar doz aşıya çıkarmıştı.

MYANMAR SINIRINDAKİ KENTTE 5 GÜNDE 300 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Öte yandan Yünnan eyalet hükümeti yaptığı açıklamada eyalete bağlı Ruili kentinde son günlerde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kentteki herkesin aşılanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre bu sabah başlayan aşılama programı çerçevesinde ülkenin Myanmar sınırında bulunan kentte 5 günde 300 bin kişiye Covid-19 aşısı vurulacak.

Ruili kentinde 30-31 Mart'ta toplam 12 Covid-19 vakası görülürken 26 asemptomatik vaka tespit edildi.

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