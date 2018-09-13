Cinsel yolla bulaşan HPV hakkında efsaneler ve gerçekler
İngiltere'de düzenlenen bir ankete katılan kadınların yarısı, virüsün bulaşmasının ardından seksten soğuduklarını ve utandıklarını, yüzde 35'i HPV'nin ne olduğunu bilmediklerini, yüzde 60'ı da HPV'nin kanser anlamına geldiğini sandıklarını söylüyor. BBC Sağlık muhabiri Laurel Ives, HPV hakkındaki efsaneleri ve gerçekleri araştırdı.
13.09.2018 - 09:15 | Güncelleme:
İnsanların yüzde 80'inde bulunan, cinsel yolla bulaşan human papilloma virüs (HPV) genelde bir utanç kaynağı olarak görülür.
İngiltere hükümet, rahim ağzı kanserini engellemek için kadınları HPV testine davet ediyor. Fakat kadınların hastalıkla ilgili önyargılar nedeniyle teste katılmamasından endişe ediliyor.
Jo's Rahim Ağzı Kanseri Vakfı'nın düzenlediği ankete katılan 2 bin kadının yaklaşık yarısı, HPV kapmaları durumunda partnerlerinin kendilerini aldattığını düşüneceklerini söylüyor.
Oysa bu virüs yıllarca aktif hale gelmeden insan bedeninde varlığını sürdürebiliyor.
Ankete katılan kadınların yarısı, virüsün bulaşmasının ardından seksten soğuduklarını ve utandıklarını, yüzde 35'i HPV'nin ne olduğunu bilmediklerini, yüzde 60'ı da HPV'nin kanser anlamına geldiğini sandıklarını söylüyor.
2016'da rahim ağzı kanserine yakalanan 31 yaşında Laura Flaherty, kendisinde HPV olduğunu öğrendiğinde ilk düşündüğü şeyin partnerinin kendisini aldattığı olduğunu söylüyor:
"Virüs hakkında hiçbir şey bilmiyordum, kendimi kirlenmiş hissettim. Virüsün ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar uzun süre belirti göstermeyebileceğini bilmiyordum. Konuştuğum kimse ne olduğunu duymamıştı ama çoğumuz HPV ile temas edeceğiz."
HPV hakkında efsaneler ve gerçekler
Efsane: Virüs yalnızca cinsel ilişki yoluyla bulaşır
Gerçek: HPV çoğunlukla cinsel ilişki yoluyla bulaşsa da genital bölgelerin veya ağızların birbirine sürtündüğü herhangi bir durumda da bulaşabilir
Efsane: HPV uçkuruna düşkünlüğün göstergesidir
Gerçek: Yüzde 80'imiz hayatımızın bir noktasında HPV'ye temas edeceğiz. Çok bulaşıcı olan bu virüs ilk cinsel ilişkinizde de bulaşabilir
Efsane: HPV kanser olduğum anlamına gelir
Gerçek: HPV'nin 200 türü vardır ve bunlardan 40'ı genital bölgeleri etkiler. Onların bir kısmı rahatsız edici ama zararsız siğillere yol açar. 13 tip HPV de rahim ağzı, ağız ve boğaz kanserine yol açar fakat bunlara nadiren rastlanır
Efsane: HPV bulaşırsa anlarsın
Gerçek: HPV'nin genellikle bir semptomu yoktur ve çoğunlukla bağışıklık sistemi enfeksiyonu temizler. Rahim ağzı muayenesi ise anormal hücreleri tespit eder
Jo's Rahim Ağzı Kanser Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Robert Music, "Hükümetler için HPV testi yaptırmak, rahim ağzı kanseri riski bulunanları tespit etmeyi çok kolaylaştırır" diyor ve ekliyor:
"Fakat HPV kafa karıştırıcı olabilir, bunu normalleştirmeli ve insanların utanmamasını, korkmamasını sağlamalıyız."
2008 yılında HPV aşısının bulunmasıyla birlikte 12-18 yaş arası kızlarda virüsün varlığı hızla azalıyor.
İngiltere'de HPV aşısı geçen yıl 16-45 yaş arası eşcinsellere de sunulmaya başlanmış, hükümet aşıyı gelecekte erkek çocuklarına da yapacaklarını açıklamıştı.
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Cinsel yolla bulaşan HPV hakkında efsaneler ve gerçekler/cinsel-yolla-bulasan-hpv-hakkinda-efsaneler-ve-gercekler-21398922139892
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