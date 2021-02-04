‘Çip’ krizinde ağır fatura

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Yılbaşından bu yana küresel otomotiv sektöründe çip tedariki sorunu yaşanıyor. Yapılan araştırmalar, söz konusu soruna çözüm bulunamaması halinde otomotiv endüstrisinin ilk çeyrekteki kaybının yarım milyon adetten daha fazla olabileceğini gösteriyor.

IHS Markit tarafından yapılan analizde, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı kaydedildi.

Ford, Toyota, Fiat Chrysler, Nisan gibi şirketler üretimlerinde kesintiye giderken, Volkswagen ise Şubat ayında üretimde kesintiye gidebileceğinin sinyalini vermişti.

IHS Markit'e göre, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'deki üreticilerin ilk çeyrek kaybı 250 bin adedi bulacak.

AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.