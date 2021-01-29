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HaberlerGündem3. SayfaCips standının ardından depar attı! - Haberler
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Ordu'da ilginç görüntü: Sürüklenen cips standının peşinden depar attı

Ordu’da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentin Perşembe ilçesinde bir marketin önündeki cips standı rüzgarda sürüklenmeye başladı. Standa koşarak yetişmeye çalışan market sahibi ise "Çok hızlı gidiyordu, depar attım ama yetişemedim" diye konuştu

Cips standının ardından depar attı! - Haberler
Cips standının ardından depar attı!
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İHA

Perşembe ilçesinde 27 Ocak tarihinde Ayberk Saka isimli esnafa ait şarküteri dükkanının önünde bulunan cips standı, rüzgarın etkisiyle yola sürüklendi.

İHA'nın haberine göre, cips standının peşinden koşmaya başlayan Saka, rüzgarın etkisiyle hızlanan standı depar atsa da yakalayamadı. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan Saka, binlerce izlenme ve yorum aldı.

"BİR ANDA HIZLANDI"

Şarküteri sahibi 25 yaşındaki Ayberk Saka, kendisinin arka tarafta tavuk kestiği esnada ses duyması üzerine olayın gerçekleştiğini ifade ederek, “Ben de düşecek sandım ve yavaş hareket ettim. Sonra stant bir anda hızlandı, o zaman ben de hızlandım, sonra o benden de hızlı olmaya başladı. Arabaya çarpacaktı son anda bir abi önünü keserek durdurdu” dedi.

Rüzgarın etkisiyle cips standının çok hızlı hareket ettiğini ve depar atmasına rağmen yetişemediğini kaydeden Saka, “Arkasından depar attım ama yetişemedim. Rüzgar çok fazlaydı. Ben bugünden beri sosyal medyada yorum okuyorum, çok komik yorumlar var. Görüntü sosyal medyada bir anda patladı, ben bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. Ben önce kendi hesabımda paylaştım, oradan alıntı yapılarak uçtu gitti. Bir tane pazarcı abimiz vardı, pazarcı şemsiyesi ile beraber uçuy ordu, biz de aynı şekilde ona benzedik, stadın arkasından koştuk” diye konuştu.

"HIZI SAATTE 25 KM CİVARINDAYDI"

Olay anında orada olan Yakup Ayva isimli vatandaş da bir anda cips standının hareket ettiğini kaydederek, “Rüzgarın aniden çıkması ile bu cips arabası yaklaşık 25 kilometre hızla ilerledi. Ben de diğerleri dağılmasın diye onları içeri aldım. Peşinden koşmasa orada duran arabaya çarpacaktı, çok hızlıydı” şeklinde konuştu.

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