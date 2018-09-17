Club Brugge - Borussia Dortmund maçı öncesi rakamlar

Şampiyonlar Ligi Grup A heyecanı devam ediyor. Club Brugge, 18 Eylül 2018 Salı günü Borussia Dortmund takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Ev sahibi Club Brugge, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Borussia Dortmund, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Club Brugge kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Borussia Dortmund kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Club Brugge son haftadaki Ronse müsabasında 1-2 kazandı.

Borussia Dortmund, Club Brugge karşılaşmaında 3-1 yenildi.

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