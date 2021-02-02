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Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu alma işlemi

Clubhouse nedir? sorusu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ses temelli bir sosyal ağ olarak öne çıkan Clubhouse, koronavirüs pandemisi ile artan sosyalleşme ihtiyaçlarına yeni bir çözüm olarak milyonları peşinde sürüklüyor. Clubhouse'u diğerlerinde ayıran en önemli faktör ise davetiye ile uygulamaya erişim sağlanması. Peki Clubhouse nasıl kullanılır? İşte Clubhouse davetiye kodu alma işlemi...

Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu alma işlemi

Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Soruları yeni sosyal medya uygulamasını keşfedenler tarafından merak konusu oldu. Aslında bir haberleşme uygulaması olan Clubhouse diğer uygulamalara göre birçok farklılık gösteriyor. En önemli özelliği ise davet gönderilmeden kullanamıyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylar...

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.
Alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVET KODU GEREKLİ

Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.

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