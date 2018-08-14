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Polis fark etti, taksiye binerken yakaladı
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Çocuğa yankesicilik yaptıran şüpheliler tutuklandı

Fatih'te bir kadının çantasını yankesicilik suretiyle çalıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Özellikle yaşı küçük çocukları yanlarında götürüp hırsızlık yaptırdıkları iddia edilen şüpheli Kutlay F'nin emniyette "yankesicilik", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 85, Nazan B'nin ise 42 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılar 'çocuk yapmış biz farkında değiliz' diye kendilerini savundular.

14.08.2018 - 16:44 | Güncelleme: AA

Fatih'te bir kadının çantasını yankesicilik suretiyle çalıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde ve marketlerde kadın müşterilerin çantaları, cep telefonları ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

A.A'nın haberine göre, fiziki çalışma başlatan ekipler, Cevizlibağ tramvay durağında 2 kadın ile çocuğun kadınları gözleyip çantalarını almaya teşebbüs etmesi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir markete giren şüpheliler, birkaç dakika sonra marketten hızla çıkıp taksiye binerken polis ekiplerince durduruldu.

POLİS SORUNCA ÇANTANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

Şüphelilerin yapılan üst aramasında içinden başkasına ait kimlik çıkan çanta ele geçirildi. Çantada yapılan incelemede, cep telefonu, cüzdan, 2 bilezik ve 435 lira bulundu. Polis marketteki müşterilere çantalarının kayıp olup olmadığı sorması üzerine çantanın alışveriş yapan Fatma Y'ye ait olduğu belirlendi.

Şüpheli Kutlay F. (33) Nazan B. (47) ve 10 yaşındaki B.T. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli, Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Marketin güvenlik kamera kayıtlarında, bebek arabalı kadının ardından markete giren şüphelilerin, kadının perdeleme yöntemiyle önünü kapatıp yanlarındaki çocuğa çantayı çaldırdığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin özellikle yaşı küçük çocukları yanlarında götürüp hırsızlık yaptırdıkları, yakalanmaları durumunda da "Çocuk yapmış biz farkında değiliz" diyerek kendilerini savundukları öğrenildi.

Şüphelilerinden Kutlay F'nin emniyette "yankesicilik", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 85, Nazan B'nin ise 42 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Kutlay F. ve Nazan B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli emniyetten salıverildi.

 

 

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