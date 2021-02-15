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HaberlerGündem3. SayfaOYUN FELAKETİ| Son dakika: Vuran 13, vurulan 12...
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13 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu korkunç bitti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki Y.Ü.'nün yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı

OYUN FELAKETİ| Son dakika: Vuran 13, vurulan 12...
DHA

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Y.Ü.'nün (13) oynadığı tüfeğin ateş alması sonucunda Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.

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