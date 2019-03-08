İnsanlığın var olduğu günden günümüze her şey kadın ile başlamış olmalı ki, yaşadığımız topraklarda “kadın” bereketin, bolluğun, iyiliğin, gelişmenin ve geleceğe umutla bakabilmenin sembolü olarak görülüyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Anadolu’da neolitik dönemden bu yana ana tanrıça kültünün en önemli toplumsal sembol olarak karşımıza çıkma nedeninin de bu olduğu düşünülüyor. Ana tanrıça sembolleri ve heykelleri toprağın bereketini ve şehrin koruyuculuğunu üstleniyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Kadınlar, anneler, kız kardeşler ve ablalar çocuklarımızı işte bu toplumsal ve büyük sorumlulukları doğrultusunda yetiştiriyor” diyor.

KADINLAR SAĞLIKLARINI NİYE İHMAL EDİYOR?

Bu noktada Anadolu kadınlarının yaşamlarındaki önceliğin çocukları ve ailesi olması gerçeği şaşırtmıyor. O kadar ki, kadınların bu uğurda kendi sağlıklarını ihmal ettikleri ve çocuklarının sağlığı ve ailelerinin gelişimi için çabaladıkları görülüyor. Prof. Dr. Ersin Akpınar’a göre kadınlarımıza kendisi sağlıklı oldukça çocuklarına, ailesine ve topluma daha yararlı olacağını öğretmek, kendi sağlığını korumasını, hastalıkların tedavisine katılımı yönünde gelişmesini desteklemek toplumun sağlık ve refahını artırmaya yarıyor. Kadınların güçlendirilmesi ve sağlıklarının iyileştirilmesi konusunda sağlık okuryazarlığının artırılması için kadınlarda sık görülen hastalıkların tanınması ve bu konuya bilinçli yaklaşılması da çok önemli görülüyor.

İŞTE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserler sırasıyla meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanserleri olarak sıralanıyor. Bazı sağlık sorunları erkeklerden daha fazla kadınları etkiliyor. Örneğin, meme kanserleri ile kadınlarda daha sık karşılaşılıyor. Geçmiş yıllarda kadınların sigara içim oranları 2008 yılında yüzde 13’lerde iken 2018’de yapılan çalışmalar Türkiye’de kadınların yüzde 18 –29’unun sigara içmeye devam ettiğini gösteriyor. Sigara içmenin kadınlarda meme kanserini tetiklediği ve sağlıklarını bozduğu belirtiliyor.

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

* Alkol ve sigara içmeyi sınırla: Kanıtlar, aşırı alkol ve sigara içiminin meme kanseri riskini arttırdığını gösteriyor.

* Emzirmeyi destekle: Emzirme, meme kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Emzirme ne kadar uzun sürerse, kadının kendini koruması o kadar çok olur.

* Akdeniz diyeti uygula: Sebze, tahıl, meyve, fıstık zeytinyağı gibi bitki esaslı gıdaları içerir.

* Kilo kontrolü yap ve fiziksel olarak aktif ol: Fiziksel aktivite sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Bu durum meme kanserini önler.

* Düzenli kontrol yaptır: Mamografi ile meme kanseri taramasından korkmayın. Kanserin tedavisinde erken teşhisin çok önemli olduğunu unutmayın.

AKILLI TELEFONDA GEÇİRİLEN SÜRE VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Modern zamanlarda kadının toplumsal rolündeki değişimler kadınlarda stres, beslenme bozukluğu, uyku sorunları, sedanter yaşam gibi sağlığı olumsuz etkileyen ve sonrasında obezite gibi daha ciddi hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Modern zamanlar, hayatımızdan yıllarımızı almadan önce, yıllarımızdan yaşamımızı alıyor. Beklenen yaşam süresi uzasa da akıllı telefonlarda geçirilen süreler arttıkça yaşam kalitesi düşen kadınların, beklentileri ve mutlulukları azalıyor ve kendilerini depresif durumlar içinde buluyorlar. Depresyon, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor ve her yıl daha fazla sayıda kadına depresyon tanısı konuluyor.

KADINA ŞİDDETİN AZALMASI ERKEĞİN PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİNE BAĞLI

Kadınların idrar yolu hastalıklarına yakalanma sıklığının da erkeklere göre daha fazla olduğu görülüyor. Anatomik yapıları gereği kadınlar daha fazla idrar yolu enfeksiyonuna yakalanıyorlar. Kadınların daha sık karşılaştıkları sağlık sorunlarından birisinin de “şiddet . olduğuna dikkat çekiliyor. Toplumsal yapı içinde erkeklerin problem çözme becerilerindeki sorunlar nedeniyle kadına yönelik şiddet oranları da artış gösteriyor.

KADINLARIN İNME, KANSER VE KALP RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN

*Sigara içmeyin

*Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanın

*Normal kiloda olun

*Sedanter yaşamdan uzaklaşıp egzersiz yapın

*Stresle baş etmeyi öğrenin ve öğretin. Bunun daha sağlıklı kadınlar ve daha sağlıklı bir toplum için en önemli yol haritası olacağını unutmayın.

AŞILARIN GÜCÜNÜN FARKINDA OLUN

Kadınlar olarak aşıların sadece çocukluk dönemlerinde olduğunu düşünmeyin. Erişkin dönemlerinde rahip ağı kanseri ve zatürre hastalığını önleyen aşılar ile tetanos ve grip aşısını (her yıl) yaptıran kadınların daha sağlıklı bir geleceğe ve daha uzun bir hayata sahip olduğunu unutmayın.