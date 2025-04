Çocuk desteği ödemeleri 2025: Çocuk desteği ne kadar, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

* Doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılacak.

* “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvuru yapılacak.

* Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.

* Kamu kurumlarında çalışan personel, başvuruyu kendi kurumuna iletecek.

* Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Yeni teşvik sistemi, demografik yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik sosyal politika araçları arasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun nüfus müdürlüğünde kaydı yapıldıktan sonra, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin doldurulup imzalanmasıyla yapılabilir.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Kamu kurumlarında çalışan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuracak. Yurtdışında yaşayanlar ise Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklardan başvuruda bulunabilecek.