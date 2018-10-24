Adana’da 1 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen hasta, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hidroterapi havuzunda aldığı tedaviyle 45 yaşında sağ bacağını ilk kez hissetmeye başladı.
SUYUN TEDAVİ EDİCİ GÜCÜ SAYESİNDE SAĞLIKLARINA KAVUŞUYORLAR
İHA'nın haberine göre; Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde bulunan 6 hidroterapi havuzunda tedavi gören felçli hastalar, suyun tedavi edici gücü ile sağlıklarına kavuşuyor.
Nörolojik hasta grupları, özel olarak dizayn edilmiş hasta taşıma sistemiyle havuzlara alınarak, düşme ihtimalinin önüne geçiliyor. Havuzdaki tedavi sırasında da bellerine kemer takılan hastalar, fizyoterapistler eşliğinde egzersiz yapabiliyor.
Doğumundan 1 yıl sonra çocuk felci geçiren ‘parableji’ hastası Yakup Yarnıç da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan hidroterapi tedavisi uygulamasıyla, 44 yıldır hissetmediği sağ bacağını hareket ettirmeye başladı. Tedavisinde başarılı bir süreç geçiren ve her iki ayağıyla adım atacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Yakup Yarnıç şunları söyledi: “1 yaşında geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle kaslarım çok zayıf ve buna bağlı olarak bir kaç kez düşme ve bu düşmeye bağlı olarak çok büyük kemik kırıkları ile savaştım. Onların ameliyatından sonra kaslarım daha da gerildi. Buraya geldiğimde sağ bacağımı hiç hissetmiyordum. Hidroterapi havuzunda aldığım tedavi sayesinde sağ bacağımı hissetmeye başladım. Havuzda, dışarıya göre daha rahat ve kolay hareket edebiliyorum. Kaslarım güçlenmeye başladı, gözle görülür bir şekilde iyileşiyorum.”
BİRÇOK HASTALIK TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Ezgi Kaplan, hidroterapinin, hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinden (suyun kaldırma kuvvetinden) faydalanılarak uygulanan çok kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Adana Şehir Hastanemizde uygulanan hidroterapi, geniş kapsamlı rehabilitasyon programlarının önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Su içinde yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamasında, suyun kaldırma kuvveti vücut ağırlığının yüzde 10’unu alması nedeniyle kas ve eklemlere binen ağırlık azalıyor. Böylelikle hastalarımız daha ağrısız ve aktif bir şekilde hareketlerini yapabiliyorlar. Hastanemizde, halk arasında ‘inme’ olarak bilinen bir felçlik durumu olan hemipleji, vücut alt yarısında gelişen felçlik, kuvvet ve hareket kaybı olan parapleji ile her iki kol ve bacak ile gövdenin istemli kaslarının tam felçlik durumu olarak tanımlanan tetrapleji gibi birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz.”
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