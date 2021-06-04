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Çocuk parkı yanında çatıştılar: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy'deki bir çocuk parkının hemen dibinde 2 grup arasında çıkan tartışma silahla çatışmaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Çatışma esnasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olaya isyan eden Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, "Geçtiğimiz hafta yine çatışmalar yaşandı. Çatışma sonrasında elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar. Neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim" dedi

ÇATIŞMA! Son dakika: Çocuk parkı yanında çatışma: 2 yaralı! - Haberler
DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, husumetli 2 grubun çocuk parkı yanındaki kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Çatışma esnasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay dün saat 20.30'da Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkının yanında karşı karşıya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga silahlı çatışmaya dönerken taraflar arasından 1 kişi ve o sırada sokaktan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'NEDEN ÖNLEMEDİĞİNİ BİR TÜRLÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından mahallede korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç; "Şu anda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Bu rant bir türlü önlenemedi geçtiğimiz hafta da çatışmalar yaşandı mahallemizde. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar. Neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi." dedi.

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