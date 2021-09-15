Çocuklara istismar iddiasına tutuklama! 0:00 / 0:00

İHA

İğrenç olay, Manisa'nın Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli iki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikâyetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin G. (43) olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.