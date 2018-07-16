Çocuklarda boyun eğriliğinin sebepleri

Bebeklerde oluşan boyun eğriliklerine neden olan birçok faktör vardır. Doğumdan sonra gerçekleşen bu duruma, kasların doğum esnasındaki travmasına bağlı olduğu düşünülmek ile birlikte tam nedeni bilinmemektedir.

Boyun eğriliklerinin nedeni kaslar mı?

Hayır değildir. Boynu eğri bir bebek gördüğümüzde aklıma gelmesi gereken nedenlerden birisi de boyun ve omurganın doğuştan şekil bozukluğu olmalıdır. Kama şekli omurga bozuklukları, daha büyük boyun ağrı ve eğriliğine sebep olabilir. Boyun içindeki lenf bezlerinin iltihabi reaksiyonları sırasında ağrılı bir süreç yaşanması da, geçici olarak eğriliğe neden olabilir. Bunun ayırımı ve tedavisi için de uzman bir hekime başvurmanız önerilir.

Bebeğimin boynunun eğri olduğunu fark ettiğimde ne yapmam gerekir?

Öncelikle sakin kalıp, telaşınızı bebeğinize hissettirmemeniz gerekmektedir. Daha sonra kesinlikle bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, muayenesi sonucunda hastada ortopedik bir sorun olduğunu tespit ederse sizi ortopedi ve travmatoloji uzmanına yönlendirecektir. Boyundaki eğrilik sadece kaslarla ilgili ise ‘’torticollis’’ denilen doğumsal bir kas hastalığı olup, sizi bir fizyoterapi uzmanına yönlendirecektir.

Eğer dikkatliyseniz ve hemen fark ettiyseniz doktorunuzun da önerdiği egzersizlerle, 6 ay kadar bir süreyle boyun eğriliklerini düzeltebilirsiniz. Bu aşamada önemli olan tanı ve takiptir. Bebeğinizin uyuduğu ve dinlendiği yatağı, kesinlikle bebeğin boyun eğriliği düşünülerek düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer tüm bu önerilerle hastada bir düzelme olmazsa, doktorunuzun tavsiyesi ile 1-4 yaş aralığında bir ameliyat gerçekleştirilebilir.

Boyun eğriliği tedavi edilmezse ne olur?

Boyun eğriliği erken dönemde fark edildiğinde, ameliyata gerek kalmaması için hemen doktora gidilmelidir. Boyun, omurga ile birlikte önemli ikili olduğu için, boyunda yaşanan eğrilik omurgada da eğrilik ile sonlanacaktır. Boyunda olan eğrilik zaman geçtikçe yüzde de asimetrik görünüme yol açacaktır. 5 yaş üzerindeki çocuklarda, ameliyat yapılsa da, bu yüzde oluşan asimetrik görünümün önüne geçilemeyebilir. Yaşanan bu eğrilik ve asimetrik bozukluk, yeni okul çağına girecek çocuklarınızda psikolojik anlamda da olumsuzluklar yaratacaktır. Bu nedenle çocuğunuzun yaşam kalitesini etkilememesi için boyun eğrilikleri dikkate alınmalı ve en kısa sürede bir doktora başvurmanız önerilerin başında gelmektedir.