Çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!
ABONE OL

Konya'da yanında 2 arkadaşı olan çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti!

Konya'da, bir çocuğun evin müştemilatındaki tüfekle oyunu kötü bitti. İddiaya göre, çocuğun kazara tetiğe basması sonucu saçmaların isabet ettiği bir arkadaşı hayatını kaybetti, bir arkadaşı ise yaralandı

Konya'da çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!
Çocukların tüfekle oyunu kötü bitti!
0:00 / 0:00
DHA

Konya'da, tüfekle oynayan çocuğun iddiaya göre kazara tetiğe basması sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A. (15), evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı.

SAÇMALAR ARKADAŞLARINA İSABET ETTİ

M.F.A.'nın, iddiaya göre kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin (15) koluna, Cumali Pekdemir'in (15) de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, hayatını kaybetti. Yaralanan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Torba yasada neler var, maddeleri neler? Ekim 2022 Yeni torba yasa ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Torba yasada neler var?
Son dakika: Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi
GÜNDEM Kadıköy'deki patlamada terör şüphesi!
Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
GÜNDEM Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 ...
Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar 2022?
GÜNDEM Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?
Son dakika: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
GÜNDEM Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Bolu Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma -Güncel haberler
GÜNDEM Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma
Mardin'de spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet! -Güncel haberler
GÜNDEM Spor eğitmeninden 9 yaşındaki öğrenciye şiddet!
İstanbul’da elektrik kesintisi 10 Ekim Pazartesi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman yapılacak,saat kaçta gelecek, ne kadar sürecek?
GÜNDEM İstanbul’da elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ ...
Keşif dalışında ilk defa görüldü: Zehirli dikenli çizgili kedi balığı Akdeniz'e yerleşti
GÜNDEM İlk kez ülkemizde görüldü!
Denizdeki faciada kayıp kişi için seferberlik - haberler
GÜNDEM Denizdeki faciada kayıp kişi için seferberlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.