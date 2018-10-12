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Çocukluk Çağı Obezitesi Raporu
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“Çocukluk Çağı Obezitesi Raporu” endişe verici boyutta

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Türkiye ile ilgili “Çocukluk Çağı Obezitesi Raporu” endişe verici sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Rapora göre, televizyonda yayınlanan gıda reklamları çocuklar için en büyük tehlike kaynakları arasında yer alıyor. Gıda reklamlarının yüzde 68’i sağlıksız gıdalardan oluşurken yüzde 78.9’i Dünya Sağlık Örgütü beslenme profil modeli kriterlerini karşılamıyor

12.10.2018 - 14:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çocukları televizyon reklamlarından uzak tutmak genel sağlıkları ve obezite risklerinin azaltılması anlamına geliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, Beslenme ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla İlgili Viyana Deklarasyonu, DSÖ Gıda ve Beslenme Aksiyon Planı ile Çocukluk Çağı Şişmanlığını Sonlandırma Komisyonu’nun raporları, üye ülkelere, konuya müdahale etmelerini öneriyor. Hedefler arasında; Çocukların sağlıklı gıdaya erişimlerinin desteklenmesi, yüksek yağ, tuz ve şeker (HFSS gıdalar) içeren yiyecekler ile asitli içecek tüketimlerinin azaltılması gibi başlıklar bulunuyor.

TV GIDA REKLAMLARININ SADECE YÜZDE 21.2’ Sİ SAĞLIKLI

Televizyon reklamlarında en yaygın ürün kategorisinin yüzde 32.1 ile gıdalar olduğu belirtiliyor. Televizyon ve web sayfalarındaki gıda reklamlarının çoğunu, enerji yoğun HFSS gıdalar, şekerli içecekler veya restoranlar oluşturuyor. DSÖ sağlıklı beslenme profil modeline göre bu reklamların televizyonda sadece yüzde 21.2’si, web sayfalarında ise yüzde 25.6’sı sağlıklı beslenme ürünlerinden oluşuyor.

EN ÇOK ÇİKOLATA – DONDURMA REKLAMI YAPILIYOR

Özellikle çocukların televizyon izledikleri zaman dilimlerinde yayınlanan gıda reklamlarının geneli, küçükleri hedef alan HFSS türü gıdalar olup reklamı yapılan bu gıdaların yüzde 78.8’i DSÖ beslenme profil modeli kriterlerini karşılayamıyor. Televizyonda reklamı yapılan en yaygın gıdanın yüzde 20.7 ile çikolata-dondurma dahil yenilebilen buzlar olduğuna dikkat çekiliyor. Televizyonda yayınlanan gıda reklamlarının yüzde 68’i sağlıksız gıdalardan oluşuyor. Firma web sayfalarında en yaygın reklamı yapılan gıdalar ise sırasıyla; Yüzde 25.6 ile çikolata, yüzde 13.7 ile kekler, tatlı bisküviler, pastacılık ürünleri ve yüzde 14.5 ile alkolsüz şekerli içeceklerden oluşuyor.

 

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