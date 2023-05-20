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Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla ekranlarda yer alan Çocuktan Al Haberi programında seyirci karşısına çıkan ve gönülleri feth eden küçük Nisan, yıllar sonra ortaya çıktı. Mavi gözleriyle birçok kişinin favorisi olan Nisan büyüdü, son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Nisan Aktaş'ın yıllar içerisindeki değişimi...

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  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    2016 yılında Evrim Akın’ın sunduğu Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Nisan Aktaş büyüdü. Nisan Aktaş yıllar içindeki değişimi programı izleyen izleyicileri şoke etti.
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    Çakıl Bebek lakabıyla anılan, Çocuktan Al Haberi programının yıldızı Nisan Aktaş, Evrim Akın’ın sunduğu projeye katıldığında 3 yaşındaydı. Aktaş, şimdilerde büyüdü, neredeyse genç bir kız oldu.
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programına katıldığında 3 yaşında olan Nisan Aktaş, şimdilerde 9 yaşında bir genç kız. Aktaş, ekranlarda görünmese de sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    Nisan Aktaş'ın nisan_aktas kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı Instagram hesabında 546 bin takipçisi bulunuyor. Genç kız, sık sık annesiyle birlikte paylaşımlar yapıyor.
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    2014 doğumlu olan Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştır.
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

    İşte Nisa Aktaş'ın son hali...
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”
  • Çocuktan Al Haberi'nin Nisan’ı büyüdü! Son halini görenler gözlerine inanamadı: “Koca kız olmuş”

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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